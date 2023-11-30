兩岸 回擊圍剿 侯辦批只顧抗中

國民黨總統參選人侯友宜近來拋出陸客旅遊、陸生就學、啟動ＥＣＦＡ溝通等議題，昨天受到執政黨圍剿，侯競辦發言人吳亮賢表示，兩岸的互動交流，是確保兩岸和平的重要方式，應藉由制度性規範，確保人民權益，蔡英文總統於二○一五年曾承諾，會全力推動完成「兩岸協議監督條例」的立法，至今卻一個影子都沒有，民進黨只顧著打抗中牌，忘記當初承諾，根本跳票變成習慣，說謊變成自然。

對於侯友宜表示若當選會大量開放陸客陸生在台就學就業，重啟溝通ＥＣＦＡ。行政院長陳建仁昨天表示，世界上已有很多人關注大陸經濟衰退情形，且有外資外流現象，台灣政府會努力和世界各國做好經貿發展，不把所有雞蛋放在同一個籃子裡，侯的看法引起社會很多疑慮，需對外好好說明。

民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱說，請侯友宜說明清楚，未來預計開放多少大陸勞工來台，有多少台灣青年就業將受影響？

至於侯友宜指稱，先解決兩岸經合架構協議（ＥＣＦＡ）議題，四年總統任期內，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）。民眾黨總統參選人柯文哲說，依二○一四年太陽花學運後的共識，兩岸協議監督條例要先通過，下一個才討論貨貿、最後才是服貿協議，都有ＳＯＰ，以理性、務實、科學的態度解決國家問題。至於陸生來台不是馬上就能開放，一定要先盤點有多少能量。

柯文哲並說，台灣不要想著加入ＣＰＴＰＰ，反而加入ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）比較好。

大陸國台辦發言人陳斌華表示，只要兩岸關係回到正確軌道，兩岸旅遊就能全面恢復正常，其他領域交流也有望實現正常化、常態化。

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