聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸 回擊圍剿 侯辦批只顧抗中

聯合報／ 本報記者／連線報導
國民黨總統候選人侯友宜。本報資料照片
國民黨總統候選人侯友宜。本報資料照片

國民黨總統參選人侯友宜近來拋出陸客旅遊、陸生就學、啟動ＥＣＦＡ溝通等議題，昨天受到執政黨圍剿，侯競辦發言人吳亮賢表示，兩岸的互動交流，是確保兩岸和平的重要方式，應藉由制度性規範，確保人民權益，蔡英文總統於二○一五年曾承諾，會全力推動完成「兩岸協議監督條例」的立法，至今卻一個影子都沒有，民進黨只顧著打抗中牌，忘記當初承諾，根本跳票變成習慣，說謊變成自然。

對於侯友宜表示若當選會大量開放陸客陸生在台就學就業，重啟溝通ＥＣＦＡ。行政院長陳建仁昨天表示，世界上已有很多人關注大陸經濟衰退情形，且有外資外流現象，台灣政府會努力和世界各國做好經貿發展，不把所有雞蛋放在同一個籃子裡，侯的看法引起社會很多疑慮，需對外好好說明。

民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱說，請侯友宜說明清楚，未來預計開放多少大陸勞工來台，有多少台灣青年就業將受影響？

至於侯友宜指稱，先解決兩岸經合架構協議（ＥＣＦＡ）議題，四年總統任期內，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）。民眾黨總統參選人柯文哲說，依二○一四年太陽花學運後的共識，兩岸協議監督條例要先通過，下一個才討論貨貿、最後才是服貿協議，都有ＳＯＰ，以理性、務實、科學的態度解決國家問題。至於陸生來台不是馬上就能開放，一定要先盤點有多少能量。

柯文哲並說，台灣不要想著加入ＣＰＴＰＰ，反而加入ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）比較好。

大陸國台辦發言人陳斌華表示，只要兩岸關係回到正確軌道，兩岸旅遊就能全面恢復正常，其他領域交流也有望實現正常化、常態化。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 陸生 陸客 太陽花學運 兩岸協議監督條例 柯文哲 蔡英文

延伸閱讀

不讓人民做功德 侯友宜：增勞工董事、調整勞保基金委外制

能源政策髮夾彎？賴清德再對核電表態 侯友宜：又來騙票了

當選執政「民眾黨可入閣」？ 侯友宜：治理國家用人唯才

侯友宜、趙少康控反兩岸直航 賴清德競辦：是民進黨執政規畫

相關新聞

勞保年改 賴侯柯都主張持續撥補

時隔廿三年，勞工團體昨舉辦總統參選人勞動政見發表會。民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文...

冷眼集／救勞保 需要「被討厭的勇氣」

勞保年改是每任總統的「必考題」。曾宣示「現在不做，馬上就會後悔」的蔡英文總統，僅在第一任提出勞保年改草案，最後草案在立法...

趙少康、徐瑞希觸黨政軍條款？ NCC閃電發函

國民黨副總統參選人趙少康身兼中廣董事長，民眾黨不分區立委參選人徐瑞希是公視及華視董事，被質疑觸及廣電媒體「黨政軍條款」的...

兩岸 回擊圍剿 侯辦批只顧抗中

國民黨總統參選人侯友宜近來拋出陸客旅遊、陸生就學、啟動ＥＣＦＡ溝通等議題，昨天受到執政黨圍剿，侯競辦發言人吳亮賢表示，兩...

核電 賴清德稱接受新科技 挨批騙票

針對核能議題，民進黨總統參選人賴清德接受Yahoo TV網路節目「彭博士觀風向」專訪時提及，「若台灣民眾有共識，不會排斥...

藍營：民調幾追平 規畫15場大型造勢

藍白破局後，國民黨總統參選人侯友宜與副手趙少康搭檔，藍軍士氣大振。國民黨主席朱立倫昨天表示，內參民調顯示，侯康配與賴蕭配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。