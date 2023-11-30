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冷眼集／救勞保 需要「被討厭的勇氣」

聯合報／ 本報記者葉冠妤
勞保年改炸彈是總統參選人無可迴避的難題。圖／聯合報系資料照片
勞保年改炸彈是總統參選人無可迴避的難題。圖／聯合報系資料照片

勞保年改是每任總統的「必考題」。曾宣示「現在不做，馬上就會後悔」的蔡英文總統，僅在第一任提出勞保年改草案，最後草案在立法院石沉大海，當時的行政院長就是賴清德。如今賴欲角逐總統大位，不但過往的消極處理難辭其咎，如今面對勞保年改炸彈，又是撥補、社會共識老調重彈，不敢端出改革方向。勞保年改這一題，昔日賴揆、今日賴總統參選人，恐怕都繳了白卷。

蔡英文上任後，勞保已連續六年入不敷出，潛藏債務每年增加七、八千億，財務黑洞愈來愈大，勞保基金用罄年限進入倒數計時。但蔡英文鐵了心把爛攤丟給繼任者，勞保年改炸彈也就成了總統參選人無可迴避的難題。

蔡政府曾於二○一七年三月將勞保年改草案送進立院，同年九月，賴清德接行政院長，直到他卸任前，長達十六個月的閣揆任內，都未積極推動勞保年改法案通過，隨後又做了快四年的副總統，勞保年改至今仍停留在持續搜集意見、凝聚社會共識的空轉階段。

細看勞團提問的三個子題，「是否同意繳多、領少、延後退」、「是否支持政府繼續每年撥補一千億」、「國家負最終支付責任入法？」但三名參選人都只敢承諾後面兩題，第一題全都回避。只因繳多、領少、延後退，是馬政府、蔡政府當初的改革面向，因為砍了給付金額，牽動基層勞工敏感神經，導致改革無疾而終。

賴清德在昨天的政見發表會上，雖承諾當選後會推動改革，但作為執政黨，至今蒐集了七年多的各界意見，且對勞工最在意的給付保障，則是一筆帶過、閃避推托。

另兩黨參選人，也不過是不用背負執政原罪，話才能說得輕巧。無論將來誰當選，問題都不能再拖，攸關千萬名勞工權益的勞保年金改革，如何在給付保障、財務破洞間取捨平衡，可不是口頭上說說的道德勇氣，而是需要大刀闊斧的決斷與執行力，還有被討厭的勇氣。

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