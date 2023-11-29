柯稱遭開價2億美元當副手 486先生控違選罷法

民眾黨總統參選人柯文哲稱有人喊價2億美元盼他擔任副手，律師黃帝穎與「486先生」陳延昶今天到台北地檢署，遞狀控告喊價者涉嫌違反總統副總統選罷法，並呼籲柯文哲供出犯罪者。

藍白合破局，但後續話題持續延燒，柯文哲日前指稱有人開價1億美元盼他擔任副手、甚至喊到2億美元。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡指出，相關消息是從國民黨方面傳來。

黃帝穎中午陪同陳男到北檢遞狀告發喊價者涉嫌違反總統副總統選舉罷免法「搓圓仔湯條款」，2人認為喊價就構成犯罪，柯文哲應供出犯罪者。

黃帝穎在臉書貼文表示，總統副總統選罷法第84條規定「搓圓仔湯」的要件包括「行求」，依據最高法院見解，有人喊價2億元美元要柯文哲當副手，這不需柯文哲允諾，也不用等到「交付」，只要喊價就構成犯罪，最重10年徒刑。

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