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誰向柯文哲開價2億美金？蔡正元曝柯目的：對選情幫助不大

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨總統候選人柯文哲先前自爆，有人開價2億美金要自己當副手。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
民眾黨總統候選人柯文哲先前自爆，有人開價2億美金要自己當副手。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

民眾黨總統參選人柯文哲日前自曝，有人開價2億美金讓他當副手，柯辦發言人陳智菡也表示，此消息來自於國民黨方，引發熱議。前立委蔡正元認為，柯文哲暴露這個消息，對自身選情沒有幫助，「除非他講的有名有姓，他要把話講清楚」。

蔡正元昨（28）日在中天電視《麥玉潔辣晚報》表示，雖然用民調數據判斷，柯文哲即便沒邊緣化，但仍選不上，「不過他還有兩成的支持度，有兩成的支持度在總統大選中，是非常不容易的事情」，至於柯文哲此時提起「兩億美金」，蔡正元認為真真假假，直言正面效果不大，「你要看講的人的身份是誰，他提這個意義不大，而且對他沒有正面的效果，除非他講的有名有姓，他要把話講清楚」。

說要給柯文哲2億美金的人究竟是誰？對於趙少康先前表示「大概猜的到是誰」，蔡正元判斷，趙少康會這樣回應，應該知道是誰講的：「趙少康知道是誰講的，或是那個人不只跟柯文哲講，也跟趙少康講，這種都混話，都是隨便講講的，談這個對選戰都沒有幫助」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 蔡正元 趙少康 美金 選情評論

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