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郭正亮讚趙少康這樣做很「聰明」 還需在這點比速度

聯合新聞網／ 綜合報導
對於侯康配如何搶年輕族群的票？郭正亮大讚趙少康這樣做「聰明」，他也呼籲侯康配的青年平台必須迅速建立，才能擴張網路傳播效益。圖／聯合報系資料照片
對於侯康配如何搶年輕族群的票？郭正亮大讚趙少康這樣做「聰明」，他也呼籲侯康配的青年平台必須迅速建立，才能擴張網路傳播效益。圖／聯合報系資料照片

國民黨副總統候選人趙少康近日為衝刺年輕族群選票，開放5學校座談「直球對決」。此舉讓前立委郭正亮大讚「聰明」，表示年輕族群不會策略性投票，他們只在乎你跟他的頻率是否相同。他也呼籲，侯康配的青年平台必須迅速建立起來，才能擴張網路傳播的效益。

前立委郭正亮28日在政論節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「聰明！趙少康的觀點非常正確，真的是這樣。而且年輕人並不是看年齡，支持不支持不是年齡問題，而是你跟他的頻率一樣。喜歡坦率、公開、直球對決，講出問題的答案，年輕人就是這樣」。郭正亮坦言，「國民黨內，趙少康目前為止是最適合的，又搞過戰鬥藍是百搭款，什麼樣的人群，趙少康都知道怎麼樣去溝通」。

郭正亮說，「因為年輕人是很直覺的，覺得你是不是誠實？是不是講話願意算話？並願意面對過去做的事情，年輕人很喜歡這樣」，郭正亮更表示，「趙少康去的直球對話沒有問題，就是要跟年輕人接觸，但這點國民黨長期沒做，才會有吃力的狀況」。

反觀民眾黨總統侯選人柯文哲，郭正亮表示，柯文哲過去長期深耕校園，並且重視網路傳播，以致於能穩固年輕選票；這方面或許國民黨也能參考柯文哲的作法，加強年輕選民族群這一塊。

「青年網站的平台要搭起來」，他也坦言，這一點「民眾黨的速度非常快」、「往往在校園座談的當晚，精采影片片段就已剪輯好上線，由於粉絲眾多，每支影片都能超過20萬」，郭正亮認為，趙少康也有這樣的團隊讓力量在年輕族群中快速擴散開來。

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