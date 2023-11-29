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沈富雄曝柯文哲民調風向轉了：侯康配若打溫馨牌 贏面很大

聯合新聞網／ 綜合報導
沈富雄拆解柯文哲的民調曝玄機，奉勸侯康配須減少殺氣，大打「溫馨牌」，以搶教育水準較高、不藍不綠、柯文哲的年輕支持者。記者劉學聖／攝影
沈富雄拆解柯文哲的民調曝玄機，奉勸侯康配須減少殺氣，大打「溫馨牌」，以搶教育水準較高、不藍不綠、柯文哲的年輕支持者。記者劉學聖／攝影

聯合報昨(28)日公布的總統大選民調顯示，民進黨「賴蕭配」支持度31%領先，國民黨「侯康配」則為29%緊追，雙方差距已在誤差範圍內，而「柯盈配」則以21%排第三。前立委沈富雄28日在節目中分析柯文哲的民調有玄機，他奉勸現在侯康配必須減少殺氣，大打「溫馨牌」，以搶教育水準較高、不藍不綠、年紀較輕的柯文哲的支持者。

沈富雄28日在政論節目《TVBS戰情室》中表示：「聯合報的民調是我一向喜歡的，大家都知道聯合報是藍的，我是相信的，因為聯合報的民調穩定性很高，在一次次的比較之間不會亂跳，還有一個很值得去看它，然後加以分析的，增長自己見識的，就是它的交叉分析」，沈富雄說：「它這次的交叉分析裡頭仔細看，柯文哲的民調沒有動，但內部交叉分析不一樣了，這個不一樣，國民黨才曉得以後的作法要怎麼做」。

沈富雄說，從民調的「麻花階段」證實，如果藍白不合就無法政黨輪替的想法，應該從根拔除。他認為，因為藍綠目前的民調「已經差不多打平」，若還抱持著舊想法，恐怕會亂了選戰戰局。

沈富雄分析目前在柯文哲的支持率民調中，包括藍綠皆占8%的低比率來說，「到底要棄保還歸隊？恐怕是棄保，但棄保的要件是第二名和第三名的同質性必須很高；但現在柯文哲的支持率已經跟誰都不一樣了，因為藍綠是相等的比數，所以現在是不藍不綠」。

沈富雄接著分析：「柯文哲是一個魅力型的人物，如果要動柯文哲的票，處理他的粉絲有兩種方法，一個是圈起來洗腦他；一個是放任他，但圈起來洗腦他的作法，在逆境時會自毀前程」。沈富雄認為，現在侯康配需盡全力用溫馨、感動的方法，減少殺氣，各自去感動教育水準較高、屬性不藍不綠、年紀比較輕的這群人的心，你感動到他們的心，把他多拿一點過來，你就贏了」。

民眾黨方面，柯文哲近日在受訪時透露，有人買他當副手就給1億美元，甚至一度喊價到2億美元。柯辦發言人陳智菡也認為藍白合過程，國民黨一直想要拖住柯文哲，還跟潛在的副手人選接觸，種種舉動讓柯陣營覺得國民黨是在刻意拖延，根本沒誠意整合。侯友宜針對此事表示：「不清楚，是民眾黨自己說的，去問民眾黨」。

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