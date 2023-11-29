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侯康緊咬賴蕭？小笠原：看12月民調較準

聯合報／ 記者程遠述屈彥辰張睿廷林縉明林銘翰雷光涵／台北報導
日本學者小笠原欣幸。圖/取自小笠原欣幸臉書
日本學者小笠原欣幸。圖/取自小笠原欣幸臉書

聯合報昨天公布總統大選民調顯示，民進黨「賴蕭配」支持度百分之卅一領先，但國民黨「侯康配」百分之廿九緊追，雙方差距已在誤差範圍內。國民黨立委王鴻薇說，近兩天各家民調都顯示侯康配直追賴蕭配，代表侯康配使支持者士氣大振，有信心也會更努力，當然也希望能爭取中間選民、年輕選票。

日本的台灣政治研究者小笠原欣幸分析，藍白合帶來強烈颱風級騷動，吸引中間、游離選民關注，在野黨支持率大幅上升很正常；但他認為，最好觀察十二月以後，在野黨整合大戲落幕，熱度消退以後的民調才不會失準。

小笠原說，在野整合以破局收場，應該不少人覺得「很難看」，因此在大戲落幕，熱度消退後，執政黨支持率非常可能回升；至於回升到八月的賴清德遙遙領先，或是十月份賴被慢慢追上的態勢，要視接下來朝野的攻防。

他認為，在藍白整合的熱度冷卻，選民冷靜下來以後，才能從中間選民的動向判斷換黨執政口號的滲透力是否減弱或是依舊存在；依當前的民調可能誤判，十二月以後的調查來判讀民意會比較準。

2024選舉 2024總統選舉 侯康配 賴蕭配 賴清德 王鴻薇

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