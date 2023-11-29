2億美元副手說 誰放話？藍白互推
民眾黨總統參選人柯文哲前天自爆，曾有人開價到兩億美元要他當副手。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡昨天上午稱消息是從國民黨人士傳過來。不過，柯文哲昨晚受訪時表示，選舉過程騙子、掮客一堆，有需要一個一個去講嗎？柯文哲要媒體「不要問了」。
國民黨則反酸，要陳智菡「顧好阿北（指柯文哲）」，不要被不明來源資訊蒙騙。國民黨總統參選人侯友宜表示，他不清楚這件事，「民眾黨自己說的，去問民眾黨」。
柯文哲前天接受廣播節目專訪提到，藍白合談判過程中，有人開價一億美元，還有喊價到二億美元，甚至假借美國名義表達希望藍白合，他一聽就覺得奇怪，還請人打電話到美國在台協會（ＡＩＴ）政治組確認，「不一定是國民黨發動，什麼國際騙子都有，證實這就是個局」。
陳智菡昨上午表示，這消息是從國民黨人士傳過來的，經過求證，消息並非事實，將視情況，不排除公布放話的人，讓外界看清楚到底是誰在從中穿梭及放假消息。陳智菡並指，藍白合過程中，國民黨一直想要拖住柯文哲，還跟潛在副手人選接觸，是否想要拖延到最後一刻讓柯文哲無法順利登記，種種舉動讓柯陣營覺得國民黨刻意拖延，根本沒有誠意整合。
國民黨政策基金會副執行長凌濤回應時，建議陳智菡可以多注意反詐騙資訊，「照顧好阿北」，現在外面詐騙犯罪真的很嚴重，請警政署加強查緝，不要讓民眾黨也被不明來源的資訊矇騙。
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