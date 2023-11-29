觀察站／「自己人」胳膊外彎 柯盈配好尷尬

「藍白合」破局後，昨晚是藍白總統參選人侯友宜、柯文哲首度「同場不同台」。柯文哲、吳欣盈原定停留一小時，結果現身半小時快閃離開；侯友宜抵達後，全場合影敬酒，場面明顯較熱絡。侯致詞時，吳欣盈的舅舅、工商企業聯合會理事長許顯榮全程陪同，喊出「讓他高票當選」，讓來賓會心一笑。

昨晚先抵達的「柯盈配」，比原定時間晚到五分鐘，抵達會場後兩人迅速入座。由於吳欣盈是該會理事，多人上前問候，柯則坐在位子低頭看致詞稿，並未與一旁的許顯榮有太多互動。柯文哲與吳欣盈致詞時看稿居多，吳欣盈以國台英語三聲道問好，稱聯合會是外公創立，理事長是「阿舅」，「都是自己人」。

吳欣盈結束致詞時，主持人邀請柯文哲重新上台，此時台上只有柯文哲跟吳欣盈，主持人高喊「凍蒜」口號，希望柯擺出「戰鬥的手勢」，急忙被柯文哲跟吳欣盈揮手制止，場面一度尷尬。柯文哲、吳欣盈與「舅舅、舅媽」等多人合照後，到場外接受媒體訪問；吳欣盈父親吳東進則在一旁拍照，經媒體發現後火速奔入會場，引發一陣騷動。

半小時後，侯友宜準時抵達，接受媒體聯訪後進入會場，侯友宜逐桌握手、致詞十分鐘時，許顯榮、桃園市長張善政、台灣工商企業聯合會最高顧問潘俊榮等人全程在台上陪同，隨後侯與現場貴賓共同切蛋糕，象徵慶祝卅周年，並逐桌敬酒，待滿一小時。

許顯榮在侯友宜致詞後喊出：「這次非常高興他選總統，我們祝他高票當選！」並要全場支持侯「讓他高票當選，好不好！」隨後在舞台上帶著全場喊「侯友宜凍蒜」。台下多名與會人士交換意見，直說「他挺侯友宜，他是吳欣盈的舅舅」。

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