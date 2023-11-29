吳欣盈舅舅喊侯友宜「未來總統」

藍白合破局後，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲昨天首度「同場不同台」，先後出席台灣工商企業聯合會卅周年慶。柯文哲也是首度與副手搭檔吳欣盈共同出席公開活動。不過，吳欣盈致詞時說，聯合會理事長許顯榮是她「阿舅」，但半小時後侯友宜抵達，許顯榮登台與侯喊「凍蒜」，「希望他高票當選！」

台灣工商企業聯合會卅周年慶昨晚席開十六桌，柯文哲、吳欣盈在許顯榮陪同下進場。柯文哲致詞表示，他挑吳欣盈當副手，是因兩人最能互補，吳擔任立委一年時間，被選為立法院衛環委員會召委，在政治上非常少見；他也細數台北市長任內政績，並指過去他會追求亮點政治、有感政治，但現在都反對，因為政治的核心是執行力，真正對國家最有效的，是透過逐步累積的進步，合起來就是國家最大進步，「所以國家的力量在全體人民」。

民眾黨總統參選人柯文哲（右三）昨與搭檔吳欣盈（右四）出席工商聯卅周年慶晚會，吳欣盈致詞特地提到理事長是舅舅許顯榮（右五）。記者潘俊宏／攝影

吳欣盈致詞說，工商企業聯合會成立宗旨是促進台灣的產業發展與兩岸四地的經貿交流，她的外公許勝發與舅舅許顯榮先後擔任理事長，都是她的好榜樣。

柯文哲原定停留一小時，最後「遲到早退」，僅半小時就離場。面對媒體詢問，是否刻意要閃避侯友宜？柯文哲笑而未答。

侯友宜隨後也在許顯榮陪同下抵達。侯致詞時說，他參選有三件事要完成，一是兩岸和平，才有經濟穩定生活。他說，兩岸不是民進黨說的「維持現狀」，現在的現狀是戰機繞台、兵凶戰危，兩岸關係絕對不能像民進黨一樣，「草蜢弄雞公，雞公噗噗跳」；他重申開放陸客來台，「我們要客機不要戰機，要商機不要危機，更要和平的好時機」。

侯指出，他參選第二目標是清廉跟貪汙要分清楚；第三是「人民的小事情就是侯友宜的大事情」。他說，有次去黃昏夜市，看到一名阿婆在市場蹲著賣菜，阿婆說「你做得很好」，菜市場本來有很多蚊子、蒼蠅，現在減少很多，「這就是人民需要的小事」，也是他參選目的。

許顯榮則表示，他記得二○一八年八月四日，侯友宜要選新北市長時，也有到工商聯，後來高票當選；這次來是選總統，「祝他高票當選」。他喊侯友宜是「未來的總統」，並強調侯友宜將新北市垃圾場變公園，造福新北市民，盼大家支持侯，「讓他高票當選，好不好！」

總統大選藍白合三腳督，本報最新民調顯示，柯文哲與吳欣盈的「柯盈配」支持度位居第三名。柯文哲表示，這只是震盪期，重新整隊後，相信兩周震盪後就會回穩，他對於這場選舉還是很有信心。侯友宜則回應，他會和副手趙少康穩健往前走，贏得最後勝利。

侯：天天打電話給郭

【記者屈彥辰、張睿廷／台北報導】國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康昨晚接受ＴＶＢＳ戰情室專訪。侯友宜專訪中透露，他這幾天，天天都打電話給鴻海創辦人郭台銘，他們都是警察子弟，期待大家同心齊力，為台灣、中華民國打拚。

侯友宜表示，郭台銘的爸爸是警察，是老長官，郭碰到他都稱呼他為「侯叔叔」，他不敢當，人家客氣，更應該尊重人家，「我們都是警察子弟，都有這關係，都是為中華民國好嘛，還有為兩岸和平」；他會不斷透過任何聯繫方式，希望大家攜手合作。

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