未辭中廣 趙少康挨批政媒兩棲

國民黨副總統參選人趙少康上周正式登記參選，由於他具有中廣董事長身分，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）發函中廣，請中廣說明如何落實參選人競選期間宣傳的公平對待。趙少康昨表示，他也在看ＮＣＣ會有什麼動作，還語帶神祕補充「而且你怎麼知道我不會在選前做什麼動作」。

民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱表示，民進黨副總統參選人蕭美琴在決定擔任副手搭檔時就立即向總統府請辭駐美代表，趙少康卻是「政媒兩棲、童叟都欺」，面對質疑只會辱罵轉移焦點，不敢面對自己應負的媒體責任，呼籲國民黨約束自己的參選人，要求趙少康辭任中廣董事長，「難不成趙少康不敢辭職是對國民黨總統參選人侯友宜沒信心，在為自己留後路？」

針對民進黨質疑違反廣電法的黨政軍條款「政媒不分」，趙少康強調已經請假，這已超越法律，法律也沒規定要請假；法律規定擔任黨職或公職不能擔任董事長，他現在是參選人，並無規定參選人要怎樣。

「你好大，我好怕。」趙少康說，那麼大一個民進黨政府對付他，他手無寸鐵「真的怕」，民不與官鬥。他還說，法律在那裡，如果ＮＣＣ違法，一定會被批評；鄭南榕事件時，民進黨聲稱要爭取百分百言論自由，現連百分之五十都不給，讚美民進黨的媒體給很多資源，批評的就取消執照、警告、約談，民進黨吃相難看，他沒看過一個政黨改變那麼快，一執政就改變。

趙少康直言會上很多媒體，一堆要排訪的；中廣也是媒體，主持人也要訪問新聞人物，就像媒體訪問他一樣，所謂「政媒不分」根本亂講一通。

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