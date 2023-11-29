柯文哲沒收吳家錢？ 吳欣盈遭爆曾捐民眾黨24萬元

民眾黨總統參選人柯文哲與新光金控第二代吳欣盈搭檔參選，被質疑是看中新光集團背景。柯文哲前天表示，除了立委責任額「職務捐」，沒收過吳欣盈家的錢，卻被爆料吳欣盈擔任立委前，曾捐贈廿四萬餘元給民眾黨。柯辦發言人陳智菡昨表示，柯的意思是指沒有收過新光集團大筆政治獻金，吳欣盈則說捐款是為了民眾黨人才培訓。

陳智菡解釋，外界一直影射柯文哲選吳欣盈當副手是否是看中新光集團背景，可能會有大筆資金挹注，柯的意思是指民眾黨成立以來，沒有收過新光集團大筆政治獻金，吳欣盈是個人小額捐款，不等於大筆金額挹注。

吳欣盈昨陪柯文哲出席台灣工商企業聯合會卅周年聯誼晚會受訪表示，當初捐款給民眾黨是因為對民眾黨政策方向、人才培訓非常關切，當時建議可以比照新加坡李光耀學院或台灣卡內基等菁英人才培訓，該筆捐款是這樣而來。

另外，民眾黨不分區立委參選人黃國昌前晚透過直播號召民眾捐款給民眾黨，希望讓最強戰力前進國會，原設定五百萬元目標，一個晚上就達標。經統計，共一四○○萬元捐款湧入，但因民眾黨中央黨部捐款專戶有設定上限，成功捐款為五〇六萬元，而柯文哲政治獻金專戶也湧入三百餘萬元捐款。

柯文哲昨晚透露，藍白合破局後，很多原本答應要捐款的企業收手，幸好黃國昌出來呼籲有募到一點錢，這場選戰大概要靠小額募款為主；至於需要募多少錢？柯說還要精算缺多少金額再來募，不希望募一大堆錢。

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