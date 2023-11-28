2024大選出現「藍綠黃金交叉」？ 吳子嘉預估：民眾黨票將被瓜分
2024總統大選在即，藍綠白共同參戰，而最近民調顯示「侯康配」聲勢上漲，但「柯盈配」未能獲得更多支持，從民調來看，侯康配上升5個百分點，達到31%，賴蕭配以34%領先，柯盈配降6個百分點，為23%。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為「民眾黨成為藍綠兩大黨的分食對象」，預估民眾黨最後只剩下「5-6席不分區立委」。
吳子嘉在昨（27）日節目《關鍵時刻》表示，民眾黨總統參選人柯文哲能獲得的票是兩種，一種是20歲至40歲的選民，另一種是中立選民，這兩種票最集中在哪個陣營，當選的機會就會大，原本民眾黨打著藍白合的口號，獲得不少泛藍、淺藍的選票，但現在這些選票又回歸國民黨了。
吳子嘉進一步指出，現在藍綠陣營都想要瓜分柯文哲的年輕票，他強調「之前柯文哲曾揚言取得雙位數（不分區立委）席次，但我認為這是不可能的事情，目前情況看來只剩下5-6席次」。
最後吳子嘉指出，柯文哲如果不能改善家裡蹲的狀況，支持度只會持續下降，這時候國民黨就會跟民進黨有黃金交叉，甚至國民黨氣勢如虹，可能稍微超前，民進黨則在調整步伐，柯文哲能否保20%支持度，10、12%是最後一個關鍵。
根據《TVBS最新民調》顯示，賴蕭配的支持度為34%，維持領先狀態，侯康配的支持度為31%，跟10月底來比增加了5個百分點，柯盈配則為23%，跟上次民調相比下滑了6個百分點，另外有12%還沒決定支持對象。
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