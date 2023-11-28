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「藍軍三重唱」號召力強 蔡正元預言：差距20萬票以內

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨不分區立委候選人韓國瑜（左起）、總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康。圖／聯合報系資料照
國民黨不分區立委候選人韓國瑜（左起）、總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康。圖／聯合報系資料照

2024總統大選剩40多天，藍綠白三足鼎立態勢確定，其中國民黨總統參選人侯友宜、副手趙少康26日台南競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬人。對此，前立委蔡正元表示，藍營現在最重要的就是開拓中間選民，這樣的造勢場合為他們打了一針強心針，未來藍綠競爭差距會非常小，「預估會在20萬票內」。

侯康配」台南競選總部成立大會，直搗民進黨賴清德本命區，國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、嘉義市長黃敏惠、組織副總召謝龍介及台南各區立委參選人皆到場，前高雄市長韓國瑜也透過影片，跨海表達支持，展現國民黨大團結氣勢。

蔡正元27日在節目《大新聞大爆卦》中表示，這個造勢場相當不錯，是動員場沒錯，前一段時間，侯友宜要動員很困難，這一次動員卻很輕鬆，這在選舉上稱為「合唱團效應」，至於什麼是「合唱團效應」？蔡正元解釋，就是侯友宜一個人唱歌沒票房，再加第二個韓國瑜唱歌，最後再加趙少康，三重唱就出來了。

蔡正元認為，朱立倫雖然是很糟糕的候選人，卻是一流的操盤手，將侯友宜、趙少康、韓國瑜組成三人合唱團，可以把原本流落在外的藍軍通通號召回來補齊，而藍軍在全台灣的支持度三成沒有問題。這場造勢為藍軍打下一劑強心針，有很強的振奮力量。

蔡正元最後更說，國民黨現在最重要的就是開拓中間選民，雖然賴清德的支持度很高，但現在是趙少康擔任侯友宜副手後，未來藍綠競爭差距會非常小，可能會在20萬票內。同台的前立委郭正亮聽完驚呼：「哇！那只有1%欸！」

聯合報今(28)公布最新民調，調查時間為11月24日晚間、25日下午和晚間、26日下午和晚間，結果顯示，民進黨賴蕭配31%、國民黨侯康配29%、民眾黨柯盈配21%。國民黨副總統參選人趙少康接受專訪表示，「藍軍的氣回來了。」從各方民調看來，侯康配的確已經坐穩第二，甚至與民進黨賴蕭配的差距已經進入誤差範圍。

針對本報最新民調，民進黨總統參選人賴清德競選總部發言人郭雅慧說，民調數字會做為依據參考，未來也會把握更多機會接觸選民，繼續爭取更多支持。民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文說，對於民調趨勢，柯辦會認真看待，未來也會繼續推出國政藍圖，爭取選民認同。

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