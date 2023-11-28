侯康與賴蕭幾近平手 藍：爭年輕選票
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】
國民黨侯康配氣勢如虹，民調與民進黨賴蕭配幾乎沒差距！蓋洛普28日公布總統民調，賴蕭配、侯康配與民眾黨柯吳配分別獲得31.01%、30.94%與18.12%的支持度。國民黨立委賴士葆強調，藍白合作才剛破局，侯康配就快跟賴蕭配打平，未來藍軍加強論述、爭取年輕人支持的話，有望躍升第一。
藍綠差距拉近
蓋洛普徵信股份有限公司民意調查委員會執行長戴遐齡表示，他們在25到27日進行調查發現，賴蕭配獲得31.01%、侯康配30.94%與柯吳配18.12%，不過在看好度上賴蕭配以47.27%，領先侯康配的23.27% 與柯吳配的10.99%。在年齡支持度上，柯文哲在20到29歲獲得46.87%、30到39歲獲得30.64%支持，柯仍獲得很多年輕人支持。
前台北市長郝龍斌指出，近來無論ET、TVBS、鏡新聞與中時的民調都顯示，侯康配與賴蕭配的差距逐漸拉近，侯柯在藍白合破局後出現黃金交叉，且侯友宜大幅度領先柯文哲，且政黨認同也是國民黨領先，且有84%國民黨支持者支持侯友宜，民進黨是89%支持賴蕭配，民眾黨是77%支持柯吳配。
趙當副手藍軍回歸
但他提醒說，國民黨在年輕人支持度上要加強爭取，且國民黨支持者中有6%還是支持柯文哲，淺藍選票也要積極吸引回流。國民黨立委賴士葆則指出，政論節目都在討論柯文哲是否會被邊緣化，他認為以目前的民調趨勢來看確是如此，而關鍵的因素是藍白合確定破局，還有請了趙少康擔任副手。
「藍軍真的回歸了！」賴士葆感嘆說，侯友宜之前藍軍的支持度大約都65到70%，而這次調查中卻有84%，他以自己選區觀察說，很多藍軍都不滿侯友宜過去在藍白合期間被污辱的狀況，如今便反應在民調上。至於看好度為何差這麼多，賴士葆認為，調查期間藍白合剛談崩，選民一時未回神。
侯新北支持度輸賴
賴士葆認為，未來隨著侯康搭配更順暢，還有爭取年輕選票，會有機會超車賴蕭配。不過他也坦言，侯康配在新北與台南的支持度都輸給賴蕭配，而新北是侯友宜的本命區，支持度卻無法高於賴蕭配，是未來值得探討與爭取的部分。
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