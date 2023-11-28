民調／賴蕭、侯康各三成幾平手 柯盈一成八

蓋洛普徵信股份有限公司今公布總統選舉民調，調查期間為25日到27日，其中民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴支持度31.01%，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康則為30.94％，兩者僅差0.07％，民眾黨正副總統參選人柯文哲、吳欣盈則以18.12％居第三，尚未決定12.27％。

年齡結構上，據民調，50到59歲及60歲以上侯分獲45.95%及39.51％最高，賴獲30.66％及31.69％支持，柯僅有8.29%和3.21％。而20到29歲支持度則是柯以46.87％最高，賴34.35％居次，侯10.20％。

蓋洛普今由台北市前市長郝龍斌、蓋洛普民調委員會執行長戴遐齡、國民黨立委賴士葆及費鴻泰等人公布民調。郝龍斌表示，這次民調顯示藍綠歸隊、對決情勢非常明顯，賴、侯支持度在誤差範圍之內，不只蓋洛普，包括近期多家民調也都呈現藍綠差距縮小趨勢。

賴士葆則表示，過去僅7成藍軍表態支持侯友宜，現在有8成4，藍軍確實回來了，關鍵就是23日藍白合破局，還有趙少康加入，藍軍現走自己的路，有高雄市前市長韓國瑜、侯友宜鐵三角讓作戰士氣上升，他遇到的藍軍基層也大多如此反映，柯文哲已經被邊緣化。

郝龍斌也指出，侯、柯支持度在各家民調黃金交叉，如果按照侯上升、柯下降趨勢繼續，那棄保效應就會發生，「死亡交叉」遲早到來，例如如在投票前一週仍是差距時十幾個百分點，那棄保一定發生。

蓋洛普首席顧問丁庭宇表示， 他認為大概第二名和第三名差距若到15個百分點以上，第三名就會被選民棄掉，但還不會是現在，如果未來纏鬥兩到三週後，仍出現現在柯盈配第三的趨勢，那封關前柯盈配就會被棄掉。

根據蓋洛普此次民調，賴蕭配看好度以49.14％領先，侯康43.69％、柯盈25.62％。賴士葆認為，藍營支持者還停留在藍白不合、賴就躺著選印象，所以綠營看好度高。賴士葆也指出，在六都支持度中，台北、桃園、台中及高雄侯都領先賴，但台南侯輸以外，新北市支持度也輸給賴，這是國民黨之後的功課。

蓋洛普此次民調，調查對象是台灣地區22縣市，20歲以上具投票資格民眾；抽樣方法是分層比例隨機抽樣法，共完成電訪有效樣本數1073份，抽樣誤差在95%信賴水準下，抽樣誤差±2.99%，調查時間是2023 年11月25日至11月27日。 蓋洛普公布總統選舉民調，賴蕭配支持度31.01％，侯康配30.94％，柯盈配18.12％，尚未決定12.27％。記者程遠述／攝影

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