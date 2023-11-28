快訊

日本「鋼鐵香蕉」全球熱銷！民眾困惑怎麼用 答案揭曉：就是那麼單純

快更新！LINE編輯圖片歪斜變形Bug 新版本拖2個月終於改善

最新民調出爐！賴蕭配、侯康配「差距不到1個百分點」 柯盈配1成8墊底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民調／賴蕭、侯康各三成幾平手 柯盈一成八

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
蓋洛普今由台北市前市長郝龍斌（右二）、國民黨立委賴士葆（圖右一）及費鴻泰（左一）等人公布民調。記者程遠述／攝影
蓋洛普今由台北市前市長郝龍斌（右二）、國民黨立委賴士葆（圖右一）及費鴻泰（左一）等人公布民調。記者程遠述／攝影

蓋洛普徵信股份有限公司今公布總統選舉民調，調查期間為25日到27日，其中民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴支持度31.01%，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康則為30.94％，兩者僅差0.07％，民眾黨正副總統參選人柯文哲、吳欣盈則以18.12％居第三，尚未決定12.27％。

年齡結構上，據民調，50到59歲及60歲以上侯分獲45.95%及39.51％最高，賴獲30.66％及31.69％支持，柯僅有8.29%和3.21％。而20到29歲支持度則是柯以46.87％最高，賴34.35％居次，侯10.20％。

蓋洛普今由台北市前市長郝龍斌、蓋洛普民調委員會執行長戴遐齡、國民黨立委賴士葆及費鴻泰等人公布民調。郝龍斌表示，這次民調顯示藍綠歸隊、對決情勢非常明顯，賴、侯支持度在誤差範圍之內，不只蓋洛普，包括近期多家民調也都呈現藍綠差距縮小趨勢。

賴士葆則表示，過去僅7成藍軍表態支持侯友宜，現在有8成4，藍軍確實回來了，關鍵就是23日藍白合破局，還有趙少康加入，藍軍現走自己的路，有高雄市前市長韓國瑜、侯友宜鐵三角讓作戰士氣上升，他遇到的藍軍基層也大多如此反映，柯文哲已經被邊緣化。

郝龍斌也指出，侯、柯支持度在各家民調黃金交叉，如果按照侯上升、柯下降趨勢繼續，那棄保效應就會發生，「死亡交叉」遲早到來，例如如在投票前一週仍是差距時十幾個百分點，那棄保一定發生。

蓋洛普首席顧問丁庭宇表示， 他認為大概第二名和第三名差距若到15個百分點以上，第三名就會被選民棄掉，但還不會是現在，如果未來纏鬥兩到三週後，仍出現現在柯盈配第三的趨勢，那封關前柯盈配就會被棄掉。

根據蓋洛普此次民調，賴蕭配看好度以49.14％領先，侯康43.69％、柯盈25.62％。賴士葆認為，藍營支持者還停留在藍白不合、賴就躺著選印象，所以綠營看好度高。賴士葆也指出，在六都支持度中，台北、桃園、台中及高雄侯都領先賴，但台南侯輸以外，新北市支持度也輸給賴，這是國民黨之後的功課。

蓋洛普此次民調，調查對象是台灣地區22縣市，20歲以上具投票資格民眾；抽樣方法是分層比例隨機抽樣法，共完成電訪有效樣本數1073份，抽樣誤差在95%信賴水準下，抽樣誤差±2.99%，調查時間是2023 年11月25日至11月27日。

蓋洛普公布總統選舉民調，賴蕭配支持度31.01％，侯康配30.94％，柯盈配18.12％，尚未決定12.27％。記者程遠述／攝影
蓋洛普公布總統選舉民調，賴蕭配支持度31.01％，侯康配30.94％，柯盈配18.12％，尚未決定12.27％。記者程遠述／攝影

2024選舉 2024總統選舉 賴蕭配 侯康配 柯盈配 民調

延伸閱讀

趙少康曝太太得知參選反應 加碼爆：侯友宜更怕太太

趙少康提醒挺柯年輕人：北市都弄不好 國家能弄好？

侯友宜與工商界對談 喊重啟ECFA協商...強調改善兩岸關係

柯文哲稱「有人開價2億美元要我當副手」 趙少康：大概猜到是誰了

相關新聞

侯柯民調幾乎打平！媒體人揭柯文哲被君悅事件拖累：可能提早出局

隨著24日總統立委選舉登記截止，選戰也正式開打。根據《匯流新聞網》27日公布的最新民調，在2013份市話併手機的樣本數中，「賴蕭配」的支持度有36.8%維持第一，「柯盈配」的支持度有26.8%，「侯康配」的支持度有26.6%，另有9.8%未表態。對此，媒體人黃揚明直言，柯文哲的支持者該認了這波民調趨勢，否則就會提早出局。

民調／賴蕭、侯康各三成幾平手 柯盈一成八

蓋洛普徵信股份有限公司今公布總統選舉民調，調查期間為25日到27日，其中民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴支持度31.0...

趙少康曝太太得知參選反應 加碼爆：侯友宜更怕太太

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康組成「侯康配」，令國民黨士氣大振。趙少康今早接受廣播專訪，自曝太太對他參選相當...

柯盈配民調居第三 陳智菡：相信柯文哲會創造歷史

本報最新總統選舉民調支持度出爐，賴蕭配以31%領先侯康配29%，柯盈配以21%殿後。針對柯盈配民調位居第三名，民眾黨總統...

侯友宜要開放陸生在台就業 賴辦：還沒當選就討好中國

國民黨總統參選人侯友宜主張服貿、貨貿快速重啟，並表示當選後將大量開放陸客、陸生，陸生有機會也可在台灣就業。民進黨總統參選...

林楚茵批侯友宜陸生政策 徐巧芯回擊「抖茵又來了！」

針對民進黨立委林楚茵批評國民黨總統參選人侯友宜開放陸生政策。國民黨北市議員徐巧芯分別以抖音、愛奇藝、陸生納保等五點回擊林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。