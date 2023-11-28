侯康成軍！沈富雄曝趙少康歸隊優勢「可1打多」：大家都小看他了

2024年總統大選三腳督陣營底定，分別由國民黨參選人侯友宜搭配趙少康，民眾黨參選人柯文哲搭配吳欣盈參選，與民進黨參選人賴清德搭配蕭美琴角逐。針對侯康組合的適配程度，前立委沈富雄27日回應，「侯康這個搭配不得了，趙少康一個人可以抵消好幾個對手的副總統候選人」。

沈富雄27日在廣播節目《POP大國民》中大讚侯康配的組合不得了，且趙少康一人便能抵消好幾個副總統候選人，沈接著解釋，由於趙每天都在訓練自己，甚至一個禮拜上六次節目，被磨練到即使不行也得行，加上趙少康進入競選辦公室後，「不需要人家安排，不用擔心要講什麼、出去要怎樣，我都怕他的光彩壓過總統，但是其實不會」。

當被問到趙是否會壓過侯的光環，沈富雄指出，趙少康的天份、戰技、口條，以及知識能力都相當優秀，然而若趙想選總統卻由不得他，「外省人主動出面說我要選總統的時代已經過去了」，沈富雄進一步分析，目前趙少康擔任副手、韓國瑜則在不分區第一名，「這會讓外省藍覺得說，國民黨出了本土總統我們受不了，但左右兩大護法都是外省人，就Everyone is ok。」

沈富雄也提到，趙少康跟韓國瑜不一樣，韓國瑜的負面、正面聲量呈現兩個極端，有人很喜歡他，同樣也有人很討厭他，而趙的兩極化則沒有那麼嚴重，不過仍有多數人認為趙是深藍，對此，沈富雄表示，趙少康是知識藍，他很愛台灣，台語也講得非常不錯，「基本上他反共但不無厘頭反中，大家都小看了趙少康歸隊的效果」。

而在侯康聯手後，前者民調逐漸與柯盈配拉開差距，柯文哲27日回應，「現在民調高沒有用，投票那天高才有用」，不過即使沒有藍白合，依舊可以藍白和，在可互相幫忙的地方互助，對此，趙少康今（28）日接受《千秋萬事》專訪時提到，藍白雖然分手，但未來若「侯康配」當選，中央政府需要人才時，民眾黨也可以推薦，「侯、柯沒合作，不代表其他地方不能合作。」

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