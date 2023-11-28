快訊

「用英文教數學」學生吃不消 高中實驗班回到升學老路

張鈞甯被爆年底嫁人 帶導演柯汶利「見家長回香閨」

PLG／86歲阿嬤第1次進場看球！林書豪賽後親送球衣全場歡呼

談兩岸 趙少康：不要只想賺陸客錢 要讓陸客看台灣

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副總統參選人趙少康今早接受廣播專訪，談及兩岸議題，觸及開放觀光的部分，他認為不要只想賺觀光客的錢，重要的是讓大陸人看看台灣，返陸後宣傳台灣的好。他也批民進黨製造敵人，仇匪恨匪，有種一點就中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），自力更生。圖／截自「千秋萬事」直播
國民黨副總統參選人趙少康今早接受廣播專訪，談及兩岸議題，觸及開放觀光的部分，他認為不要只想賺觀光客的錢，重要的是讓大陸人看看台灣，返陸後宣傳台灣的好。他也批民進黨製造敵人，仇匪恨匪，有種一點就中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），自力更生。圖／截自「千秋萬事」直播

國民黨副總統參選人趙少康上午接受廣播專訪，對於兩岸開放觀光問題，他說，不要只想賺觀光客的錢，重要的是讓大陸人看看台灣，返陸後宣傳台灣的好。民進黨製造敵人，仇匪恨匪，有種一點，就中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），自力更生。

民進黨總統參選人賴清德競總主委姚立明批趙少康散播戰爭訊息。趙少康表示，哪裡是他嚇唬民眾要戰爭，是美國講的，美國參議員和眾議員、官員、智庫、軍方都講過，美國賣武器都不賣長程的，都要賣打巷戰的，在海灘埋地雷，這是美國老大哥講的，為什麼說是他呢？他是看情勢，本來兵役四個月延長到一年，國防預算從3000億到6000億，多出的這些錢，能讓營養早餐午餐都吃到。

趙少康說，大陸沒事打台灣當然要奮鬥，但沒事捅大陸幹嘛。假定自己的孩子旁邊有個同學很強壯，會跟孩子說挑戰他嗎？他在旁邊那麼大。頭30年共產黨拿到大陸後，實施共產主義那套，一窮二白，後來鄧小平搞改革開放。當大陸人努力時一定會大，不是我們弱，形勢就是這樣。賴清德不承認一中，但大陸最在意這事情，不分區第二名放黑熊學院創辦人沈伯洋，嘴巴講沒有惹大陸，實際上都在惹大陸。

趙少康表示，不要只想開放觀光賺觀光客的錢，很重要的是讓大陸人看看台灣。幾年前他到太魯閣，遇到一輛遊覽車載著陸客，陸客下車上廁所，覺得台灣廁所比大陸乾淨，回去宣傳台灣連景區廁所都乾淨。大陸看到台灣人禮貌友善，何必打台灣。是民進黨先製造一個敵人，仇匪恨匪，有種一點就中止ECFA，自力更生，改賺日本、美國的錢。民進黨講很願意重啟對話，卻每天罵大陸。民進黨有權利講政策，民眾會比較，但老是搞抗中保台，老狗玩不出新把戲，講來講去不煩嗎？他都聽煩了。

2024選舉 2024總統選舉 趙少康

延伸閱讀

趙少康提醒挺柯年輕人：北市都弄不好 國家能弄好？

姚立明批散播戰爭訊息 趙少康：民進黨好朋友老美說的

柯文哲稱「有人開價2億美元要我當副手」 趙少康：大概猜到是誰了

姚立明：認識趙少康35年 喊台灣會戰爭哪次應驗了？

相關新聞

聯合報最新民調／賴蕭31% 侯康29% 柯盈21%

總統選舉登記結束，確定由藍綠白三方爭霸。本報最新總統選情調查發現，賴蕭配與侯康配分獲三成一及二成九選民支持，在百分之九十...

聯合報最新民調／侯康配成軍 讓藍軍迅速歸隊

藍綠白副手亮相，本報選情調查發現，儘管有三成九選民稱許蕭美琴任副手最加分，比率高於趙少康三成一，但侯康配成軍讓藍軍迅速歸...

新聞眼／藍白「和」則兩利 撕破臉就怕雙輸

藍白在總統大選合作破局，連日來兩邊支持者歸隊，對上周「君悅酒店會談」不歡而散，雙方也各指對方責任。藍白從洽談合作，到如今...

趙少康曝太太得知參選反應 加碼爆：侯友宜更怕太太

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康組成「侯康配」，令國民黨士氣大振。趙少康今早接受廣播專訪，自曝太太對他參選相當...

趙少康嗆賴清德：敢不敢廢掉台獨黨綱

總統大選三腳督競爭激烈，國民黨副總統參選人趙少康昨天接受本報專訪表示，這次大選主軸就是「戰爭與和平」，「票投民進黨，青年...

談兩岸 趙少康：不要只想賺陸客錢 要讓陸客看台灣

國民黨副總統參選人趙少康上午接受廣播專訪，對於兩岸開放觀光問題，他說，不要只想賺觀光客的錢，重要的是讓大陸人看看台灣，返...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。