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柯文哲爆有人2億美元買他當副手

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲接受廣播節目專訪表示，有人買他當副手就給1億美元，後來甚至還喊價到2億美元。記者曾原信／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲接受廣播節目專訪表示，有人買他當副手就給1億美元，後來甚至還喊價到2億美元。記者曾原信／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨天接受廣播節目專訪，談到國民黨總統參選人侯友宜登記參選前的來電未接一事；他說，當時手機關靜音，後來才看到，但侯在君悅飯店會談念私人簡訊，「你都已經沒有信用了，誰敢接你電話」。

柯競辦發言人陳智菡也在臉書貼文說，藍白合是國民黨精心策畫的一場戲，目的是拖住柯文哲而不是真整合，侯公然念簡訊內容，對柯沒半點善意，也失去人民的尊重。

柯文哲昨接受廣播節目「飛碟午餐尹乃菁時間」專訪，談及藍白協商過程中什麼奇怪招式都有，當中還包括放假消息。

柯文哲說，好幾個月前有人自稱是美國阿拉斯加州參議員助理到民眾黨中央黨部拜訪，聲稱美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）要打電話給柯，後來民眾黨致電ＡＩＴ確認，證實就是一個局，「不一定是國民黨發動，但什麼國際騙子都有。」

柯文哲還說，當中還有開價，包括他當副手就給一億美元，後來甚至還喊價到兩億美元，過程中這種熱心人士、國際騙子一大堆，以後還是直其道而行，做什麼事情正常就好。

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