侯友宜：重啟ECFA協商、盼4年加入CPTPP

總統大選開打，候選人端出什麼經濟牛肉受關注。國民黨總統參選人侯友宜昨接受工總等九大工商團體邀請說明兩岸關係、能源政策在內的經濟政策，宣示重啟兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）協商、核電廠延役、成立特偵組，並希望在四年內加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）。

九大工商團體舉行「二○二三台灣經濟發展論壇│與國家未來領導人對談」由侯友宜打頭陣，柯文哲、賴清德將接力登場。工總理事長苗豐強表示，總統是國家施政主導者，其理念將主宰未來政府施政走向，攸關台灣人民生活與國家前景，此次對談是要搭建工商界與各組總統候選人溝通平台。

對於工商團體提出兩岸與能源兩大「必考題」，侯友宜有備而來，強調兩岸和平是經濟發展的根本，未來將會重新協商ＥＣＦＡ，包括服貿、貨貿協定，確保台商投資權益。

侯友宜說，民進黨已經把兩岸帶到瀕臨戰爭的邊緣，兩岸要回到馬政府時期的信任度沒那麼簡單，但仍要透過對話、民間交流讓對方信任，「我是反對台獨的，現在三組候選人只有我喊最大聲」。

能源政策部分，侯友宜表示，再生能源發電進度落後，二○二五非核家園一定做不到，屆時一定會出現全台大停電。面對迫在眉睫的能源問題，考量到國安，天然氣發電占比要降到百分之四十五以下，缺口則用核電替代。

侯友宜強調，四年任期內，核一、核二、核三在檢修安全無虞並經過專家認定後可延役，核四在專家評估完沒問題可重啟；再生能源仍會積極發展，讓企業有充足綠電降低碳排，目標二○三五年乾淨能源過半，二○四○年不再使用燃煤發電，二○五○年排碳能源歸零。

在區域經濟整合上，侯友宜宣示在任期的頭兩年要讓大家都同意加入ＣＰＴＰＰ，後兩年則希望完成談判、入會成功。

工商團體對侯友宜的表現給出好評。苗豐強說，侯的表現誠懇、有信心，比預期好；三三會理事長林伯豐表示，侯在兩岸關係、台灣經濟發展與能源等問題方面能這麼誠實、透徹回答，相當不錯，這樣的候選人是台灣的希望。

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