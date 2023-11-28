台灣會戰爭？ 姚立明嗆趙少康「哪次應驗」 趙：美國講的

民進黨總統參選人賴清德辦公室昨公布第二支競選廣告「選一個和你一樣好的人」，競總主委姚立明表示，對比對手們的混亂與糾纏，賴清德從政以來穩健、正面的特質始終如一，選民基於信任感的強力支持，都是長期肯定，「民調、新聞事件沉澱後，支持度都會是高的」。

針對國民黨副總統參選人趙少康主打二○二四是「戰爭與和平」選擇，姚立明表示認識趙卅五年，趙一開始就講台灣會戰爭，「哪一次選舉不喊？哪次應驗了？」

趙少康回應，姚立明是老朋友，但不能換一個黨就換了立場、換了想法，台灣恐發生戰爭是民進黨好朋友美國講的，建議姚立明再去問問賴清德。

姚立明指出，趙出任國民黨總統參選人侯友宜副手第一天就說要「打殘」民眾黨總統參選人柯文哲，後來改說要打賴，白營也說要藍白「和」，和平相處、專心打綠，但藍白矛盾是「都要搶反綠的旗幟」。姚還評論柯文哲女性支持度落後現象，他說看過去十個月民調，柯在女性選民上非常吃虧，柯從政到現在至少講了十幾、廿次對女性不恰當的發言。

此外，趙少康爆出胞弟趙少威十多年前曾在澳門遭黑道持槍挾持，請當時的桃園縣長朱立倫聯絡時任桃園縣警局長侯友宜處理，民進黨發言人卓冠廷表示，趙證實了侯和黑道有溝通管道，且擅長跟黑道喬事情，侯有義務講清楚當年是如何擺平的。

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