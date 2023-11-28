學者：侯柯差距 未來還會再拉開

針對本報最新民調，台大政治學系教授王業立表示，綜觀近期包括聯合報民調在內的三份民調，可看出國民黨總統參選人侯友宜在宣布由趙少康擔任副手後，支持度與賴蕭配明顯拉近。台大政治系教授左正東表示，中間選民有一成二轉向挺侯友宜，說明藍白嘗試整合過程中，侯的表現贏得藍營選民和中間選民肯定，柯文哲的表現則讓這兩群選民失望。

王業立認為，侯友宜過去可能被看作「藍皮綠骨」，現由趙少康補強、讓「戰鬥藍」表態相挺，吸引到深藍選民支持。另外，隨著藍白合破局，國民黨人選確定，藍營支持者也陸續歸隊，藍營選民歸隊讓侯友宜民調追上賴清德。

王業立表示，觀察各項民調，二成的支持者不喜歡民進黨也不喜歡國民黨，可以算是白軍基本盤，未來有沒有可能再向下降？會不會出現棄保效應？要看接下來的發展。

左正東則認為未來侯柯差距還會再拉開。第一，目前呈現藍綠對決格局，未來藍綠捉對廝殺將異常激烈，柯的支持者可能進一步向藍綠歸隊；第二，就年齡分布來看，柯在四十歲以下選民居優勢，六十歲以上選民多支持侯，基於四十歲以下選民投票率不如六十歲以上，侯的領先幅度可能會更大。第三，當侯友宜維持顯著領先，期望政黨輪替的選民會採行策略性投票，在棄保效應下，民調落後的柯文哲實際得票恐比民調數字更低。

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