聯合報最新民調／侯康配成軍 讓藍軍迅速歸隊

總統大選支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心 藍綠白副手亮相，本報選情調查發現，儘管有三成九選民稱許蕭美琴任副手最加分，比率高於趙少康三成一，但侯康配成軍讓藍軍迅速歸隊，國民黨支持者挺侯比率由九月底六成一，增加到這次調查的八成二。

本報最新選情調查發現，藍白破局後，二成九選民力挺侯康配，較九月底支持侯友宜個人的支持率上升九個百分點。

分析發現，侯康配支持率上升，與藍營選民歸隊和政黨中立選民選票回流有關。其中，本報九月底的三腳督調查，當時只有六成一國民黨支持者屬意侯友宜，侯友宜與趙少康搭檔後，八成二國民黨支持者力挺侯康配，回流逾二成；政黨中立選民也由九月底挺侯的一成一，上升至這次調查挺侯康配的二成三，超前柯盈配的二成一及賴蕭配的一成八。

另一方面，賴蕭配與柯盈配目前分獲八成五民進黨及八成三民眾黨支持者力挺，三黨的政黨凝聚力已不分軒輊。與九月底相比，藍營支持者支持柯文哲的比率由九月底的一成八降至這次調查的一成，民眾黨支持者支持柯文哲的比率則由七成三上升到八成三，都反映藍白破局後雙方支持者的歸隊意向。

看副手 8%認吳欣盈加分

調查也發現，藍綠白三黨副手人選中，有三成九選民認為民進黨蕭美琴最能為總統選情加分，三成一肯定國民黨趙少康加分效果最好，僅百分之八覺得民眾黨吳欣盈，對柯的選情有加分作用。

其中，侯康配支持者及賴蕭配支持者分別有七成七及八成三稱許自家副總統參選人最能為選情加分，反觀柯盈配支持者，則僅二成七覺得吳欣盈能為總統選情加分，認為蕭美琴或趙少康較能為總統選情加分的比率各占二成九及一成八。

藍白破局 31%歸咎民眾黨

對於藍白合破局，有三成一選民認為民眾黨的責任較大，二成三覺得國民黨應負較多責任，百分之七怪罪郭台銘，百分之八認為三方都有責任，三成三無意見。其中，國民黨支持者與民眾黨支持者都有超過六成互指對方應該為藍白破局負責，民進黨支持者則是三成三認為國民黨責任較大，三成覺得民眾黨該負責。

侯賴柯：爭取更多支持

【記者林銘翰、丘采薇、侯俐安／台北報導】針對本報最新民調，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，科學公正的民調都會加以參考，「侯康配」會繼續爭取更多人民支持，完成政黨輪替。

民進黨總統參選人賴清德競選總部發言人郭雅慧說，民調數字會做為依據參考，未來也會把握更多機會接觸選民，繼續爭取更多支持。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文說，對於民調趨勢，柯辦會認真看待，未來也會繼續推出國政藍圖，爭取選民認同。

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