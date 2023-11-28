聽新聞
test
0:00 / 0:00
吳欣盈：別用錢衡量我的愛國心
民眾黨副總統參選人吳欣盈上周登記參選後，昨首度公開露面，對於財團千金的背景引發討論，她受訪時用中英文說「不要用錢衡量我的愛國心」（Don't use money to measure my patriotism.），她關注的公共事務領域及台灣議題都不會改變。
民眾黨總統參選人柯文哲接受廣播專訪也表示，人沒辦法選擇父母，應該要看吳欣盈後來做了哪些事，但民眾黨沒有拿過郭台銘的錢，「我們真的是窮人黨」，至少中央黨部、競選總部都沒有，「以後我不敢講，但到現在為止都沒有」；他也可保證到現在為止沒有拿過吳欣盈家的錢。
吳欣盈昨現身立法院被媒體堵訪，她說民眾黨不分區立委這份工作，是柯文哲三年前給的機會，當柯要求她，她當然全力以赴，立法院下個月廿日才停會，目前立委工作還是非常重要，選舉行程會配合柯文哲的行程。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看
▪ 整理包／2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言