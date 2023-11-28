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吳欣盈：別用錢衡量我的愛國心

聯合報／ 記者歐陽良盈林銘翰／台北報導
民眾黨副總統參選人吳欣盈昨現身立法院。記者林伯東／攝影
民眾黨副總統參選人吳欣盈昨現身立法院。記者林伯東／攝影

民眾黨副總統參選人吳欣盈上周登記參選後，昨首度公開露面，對於財團千金的背景引發討論，她受訪時用中英文說「不要用錢衡量我的愛國心」（Don't use money to measure my patriotism.），她關注的公共事務領域及台灣議題都不會改變。

民眾黨總統參選人柯文哲接受廣播專訪也表示，人沒辦法選擇父母，應該要看吳欣盈後來做了哪些事，但民眾黨沒有拿過郭台銘的錢，「我們真的是窮人黨」，至少中央黨部、競選總部都沒有，「以後我不敢講，但到現在為止都沒有」；他也可保證到現在為止沒有拿過吳欣盈家的錢。

吳欣盈昨現身立法院被媒體堵訪，她說民眾黨不分區立委這份工作，是柯文哲三年前給的機會，當柯要求她，她當然全力以赴，立法院下個月廿日才停會，目前立委工作還是非常重要，選舉行程會配合柯文哲的行程。

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