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辭中廣董事長？趙少康：看NCC怎處理

聯合報／ 記者賴昭穎張睿廷／台北報導
趙少康昨接受專訪時表示，任何事情都是依法，辭職也沒那麼困難，但會看NCC怎麼處理。記者邱德祥／攝影
趙少康昨接受專訪時表示，任何事情都是依法，辭職也沒那麼困難，但會看NCC怎麼處理。記者邱德祥／攝影

中廣董事長趙少康擔任國民黨總統參選人侯友宜的副手搭檔，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨表示，將函請業者說明，競選期間如何踐行選罷法與廣播電視法有關公平、公正的規定。趙少康則回應，ＮＣＣ是要函請媒體去說明，廣電業者幾百家，不認為ＮＣＣ是針對自己，一切都依照廣電法，規定怎麼樣，就怎麼做。

趙少康接受本報專訪時說，任何事情是依法處理，為什麼要聽民進黨擺布？參選人為何一定要辭？「也要看你ＮＣＣ怎麼處理」。

2024選舉 2024總統選舉 趙少康 選罷法 侯友宜

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