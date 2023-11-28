新聞眼／藍白「和」則兩利 撕破臉就怕雙輸

藍白在總統大選合作破局，連日來兩邊支持者歸隊，對上周「君悅酒店會談」不歡而散，雙方也各指對方責任。藍白從洽談合作，到如今仇恨值上升，若演變成「零和」狀態，就怕總統及立委選舉「雙輸」。

此次大選，藍白合之所以極受重視，主因「下架民進黨」的民意雖高達六成，但藍白各擁相當支持者，唯有合作，才有最大勝算，可以達成政黨輪替的目標。

總統大選一役，藍白已經分道揚鑣，目前只能兄弟登山，各自努力；但立委選舉部分，藍白提名本來就各留空間，還有合作餘地。

「侯康配」、「柯盈配」各自捉對廝殺之後，趙少康一度表示把柯文哲的支持度打到百分之廿以下，國民黨拿到百分之四十五就贏了；但如此「割喉戰」的說法，並不利於藍白保留部分合作與未來選後的政黨和諧，因此，趙少康已改口說，雖然總統沒有合，但將來中央政府還是能合，優秀人才仍可合作，「不必撕破臉」。

柯文哲則是在登記參選總統當天，都還主張藍白「和」，甚至昨天還提醒國民黨，「全面封殺對他們沒有好處」，顯然意識到「和」則兩利。

藍白雖在總統大選無法合作，但若「下架民進黨」仍是最高戰略目標，就應該維持君子之爭，而非要將對方「割喉割到斷」，否則，縱在選戰最後關頭操作棄保，若是「藍白不合」餘緒猶在，兩邊各自痛恨對方，選票也難向自己期待的一方流動。不僅影響總統大選，也將衝擊立委席次，這是藍白雙方都須未雨綢繆之處。

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