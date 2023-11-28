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賴清德老家不拆 藍議員：民眾違建應比照

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
民進黨總統參選人賴清德萬里老家違建引關注，至今無相關拆除跡象。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統參選人賴清德萬里老家違建引關注，至今無相關拆除跡象。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清德萬里老家違建引關注，至今無相關拆除跡象。國民黨新北市議員林國春昨在議會提案，指近期接到許多民眾陳情「賴清德都不用拆，為何我們要拆」，要求明年1月13日前，比照賴清德模式，扣除施工中違建，其他相關既存違建都比照賴清德緩拆。

「民進黨議員都沒遇到這些陳情。」民進黨議員林秉宥認為，市府拆除違建向來秉公處理，違建處理原則都是按照定與標準，這提案不符工務局管理相關順序，要求按既有規定辦理就可以。

工務局長祝惠美說，新北目前規範是針對2009年前違建採拍照列管，2009年6月25日後違建採列案依序排拆，違反公共安全、公共交通、公共衛生違建優先拆除，正在施工的違建即報即拆。

市議會昨天審查新北市2024年度總預算，日前入列國民黨不分區安全名單的法制局長吳宗憲成質詢焦點，綠營民代酸吳宗憲從眾多政務官中脫穎而出，要他像個「漢子」有所取捨，辭職專心為他人輔選。吳宗憲回應「如果我不是條漢子，登記那天就已請辭，只是想把手上工作做好」，強調會在適當時機請辭。

議會審查總預算，審到歲入部分法制局的罰金罰鍰只編列9萬元，民進黨議員顏蔚慈質疑，新北法制局消保法開罰案件編列的數字根本一案不到，這叫做有用心做事？希望市府要行政中立，吳若請假後，不能使用相關特支費。

人事處長林正壹說，依照考試院規定，政務人員在候選人名單公告正式請假，總統候選人是12月15日，不分區立委是12月20日要請假，沒有規定一定要辭職。

吳宗憲強調，他12月20日就開始請假，也會在適當時機請辭，請假期間不會使用特支費。

2024選舉 2024總統選舉 違建 賴清德 林國春

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