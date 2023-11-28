2024總統大選確定三組參選 聯合報最新選情民調問卷題目

1.請問這次總統選舉你會不會去投票？

(1)會

(2)不一定、看情形

(3)不會

(8)未回答

2.總統選舉登記結束，確定由藍綠白三組人選參選，如果明天投票，請問在【隨機提示選項1-3】這三個組合中，您會支持那一組擔任總統副總統？

(1)國民黨侯友宜搭配趙少康[侯康配]

(2)民進黨賴清德搭配蕭美琴[賴蕭配]

(3)民眾黨柯文哲搭配吳欣盈[柯盈配]

(8)都不支持/未決定/未回答

3.明年的總統大選，請問在【隨機提示選項1-3】這三組人選中，您認為誰當選總統副總統的希望最大？

(1)侯友宜搭配趙少康[侯康配]

(2)賴清德搭配蕭美琴[賴蕭配]

(3)柯文哲搭配吳欣盈[柯盈配]

(8)無意見/未回答

4.請問在藍綠白三黨副總統參選人中【隨機提示選項1-3】，您認為誰最能為總統選情加分？

(1)趙少康

(2)蕭美琴

(3)吳欣盈

(8)無意見/未回答

5.藍白合確定破局，請問您覺得哪一方的責任比較大【隨機提示選項1-3】？

(1)國民黨

(2)民眾黨

(3)郭台銘

(4)三方都有責任[請追問]

(8)無意見/未回答

6.請問您覺得總統跟立法院最多席次的政黨，是要同政黨比較好，還是不同政黨比較好？

(1)同政黨比較好

(2)不同政黨比較好

(8)無意見/未回答

7.明年也要同步選立委，立委選舉每個人可以投兩張票，一票選人，一票選黨。如果明天投票，請問立委選舉選人的那一票[區域立委]，您會投給哪一個政黨的參選人？

(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨

(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯

(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨

(95)不投區域立委票/投廢票

(96)其他政黨或政團

(97)無黨籍參選人

(98)不知道/未決定/未回答

8.如果明天投票，請問立委選舉選黨的那一票[不分區政黨票]，您會投給哪一個政黨？

(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨

(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯

(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨

(95)不投政黨票/投廢票

(96)其他政黨或政團

(98)不知道/未決定/未回答

【Q9、Q10、Q11三題隨機呈現】

9.請問您知不知道這次國民黨推出的不分區立委名單第一名是誰？

(1)答對[韓國瑜](前高雄市長)

(2)答錯/不知道

10.請問您知不知道這次民進黨推出的不分區立委名單第一名是誰？

(1)答對[林月琴](靖娟兒童安全文教基金會執行長)

(2)答錯/不知道

11.請問您知不知道這次民眾黨推出的不分區立委名單第一名是誰？

(1)答對[黃珊珊](前台北市副市長)

(2)答錯/不知道

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