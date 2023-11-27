在野黨分道揚鑣！路透報導指北京感擔憂 陸網對「藍白不合」看法曝

上周五（11月24日），國民黨參選人侯友宜攜副手趙少康，民眾黨參選人柯文哲攜副手吳欣盈分別登記參加即將在明年1月13日舉行的台灣總統大選，宣告「藍白合」破局。當天，中國大陸國台辦發言人陳斌華回應表示：「我們尊重台灣地區現行社會制度，希望明年初台灣地區選舉結果能有助於維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌」。

他說：「要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意。當前，台灣正面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的選擇。希望廣大台灣同胞堅守民族大義，堅持『九二共識』、反對『台獨』，在關鍵時刻作出正確選擇，為維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展貢獻力量」。

在中國社交媒體上，很多網友表達出對台灣在野黨不團結的失望。

中國外文局亞太傳播中心戰略研究部主任張雪松在其微博帳號「煮天下」發表評論表示：「不管是侯友宜還是柯文哲都想當正，都不願妥協，雙方陣營在最後一刻還在鬥嘴嘔氣。這對侯和柯、對非綠陣營、對兩岸和平是『三輸』的結果，是令人無比沮喪的一天。難道賴清德真要躺贏了嗎？難道藍白對大局大義真的看不明白嗎？當然，唯一讓我們有信心的是，台灣離最終被統一又近了一步」。

一位普通微博用戶簡單地寫道：「我看到談判破裂的消息，現在我失去了希望」。

路透社指出，民進黨頂住了中國的壓力。 北京將民進黨總統參選人賴清德視為台獨分裂分子，並拒絕了他和總統蔡英文多次提出的對話建議。

據路透社報導，賴清德在上周末舉行的一場民進黨選舉造勢大會上表示，如果台灣承認自己是中國的一部分（這是北京談判的底線），那麼台灣將失去主權。他說：「沒有主權，你就會失去對你的土地、你的家園的所有權」。

而國民黨參選人侯友宜則在造勢活動上說，票投給賴清德就是投給戰爭，只有他才能帶來和平。 但是民進黨強烈反對這一觀點。

本周一（11月27日），大陸國台辦發言人陳斌華再度表示，「台獨勢力膽敢鋌而走險，制造台獨事變，大陸決不姑息、決不手軟，將採取斷然措施，予以堅決粉碎」。

他強調說：「台獨意味著戰爭。賴清德、蕭美琴拼湊成的『獨獨配』，為了騙取選票，對中美元首會晤有關涉台表態斷章取義、歪曲事實，對美方明確不支持台獨的表態只字不提，極力淡化台獨分裂活動的危害性、危險性。希望台灣民眾認清『獨工作者』台就是『麻煩制造者』、『戰爭制造者』，堅決反對台獨，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道」。

近期，賴清德在出席造勢活動時說，習近平在美國舊金山舉行的「拜習會」中否認在2027年或2035年有武力攻台計劃，「這顯然是打臉國民黨，也證明2024年台灣總統選舉是戰爭與和平選擇的說法根本是選舉的謊言」。

他的副手蕭美琴則在和媒體茶敘時說：「我們期待、希望習近平『沒有攻台時間表』的論述是真心誠意的，也真心誠意地希望尋求跟對岸的最大公約數，即維持台海和平穩定現狀」。

藍白合破局之後，台灣的民調結果也是飄忽不定。

台灣民意基金會所做最新民調中，在被問到「誰最有可能獲勝」的問題上，只有一半以上的受訪者回答是賴清德。

ETtoday所做的民調中，賴蕭配的支持率約為35%，侯趙配的支持率以33%緊隨其後，柯吳配的支持率為21%。

路透社指出，在野黨不和讓賴清德勝選的幾率大大增加。2020年的大選中，民進黨以56%的壓倒性得票優勢獲勝，當時民進黨面對的挑戰者只有國民黨的參選人韓國瑜。

（路透社）

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