快訊

花蓮「台開心農場」12月中暫停營業 董座吐苦水：被迫道別

受賴清德推薦！林昶佐宣布加入民進黨 為2024大選全力輔選

祖克柏1天怎麼過？起床後1壞習慣同百萬人 還陪女兒追泰勒絲

蕭美琴兒時照曝光！ 台大名醫說「成長故事」：怎能不愛她

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨正副總統參選人賴清德（前排中）及蕭美琴（前排左）於26日在花蓮首度合體，替立委參選人張美慧（前排右）站台。記者王思慧／攝影
民進黨正副總統參選人賴清德（前排中）及蕭美琴（前排左）於26日在花蓮首度合體，替立委參選人張美慧（前排右）站台。記者王思慧／攝影

民進黨推出的「賴蕭配」於26日在花蓮首度合體造勢。近日，台大醫院婦產科醫師施景中分享蕭美琴的兒時照片與成長經歷，並坦言「妳說，妳怎能不愛她呢？」

施景中透露，蕭美琴在日本神戶出生，台南長大，身為台南人的父親是神學院院長，母親是美國音樂碩士，而金髮碧眼的媽媽在接送蕭上下學時，常被側目。他表示，蕭美琴因不想被貼上「外國人」的標籤，曾要求母親不要接送，「於是我太太和她娘家人，常看著她小時候，乖乖一個人背著書包走過她家門前」，偶爾還會有其他學生家長因疼愛蕭，願意順道用腳踏車載她。

台大婦產科醫師施景中在臉書分享，蕭美琴兒時照片並訴說她的成長故事。圖／擷自施景中臉書
台大婦產科醫師施景中在臉書分享，蕭美琴兒時照片並訴說她的成長故事。圖／擷自施景中臉書

施景中說明，美麗島事件爆發後，由於長老教會的政治立場與主張，使蕭父親任職的神學院被政府盯上，陷入困境，進而引領蕭對政治事件有不同視角。後來，蕭在美國圖書館打工，接觸到當時被台灣政府列為禁書的《台灣人四百年史》及《美麗島雜誌》，使民主意識逐漸萌芽。

隨著蕭美琴回到台灣，施景中指出，蕭對同婚、西藏（圖博）人權與太陽花學運都付出許多心力，當選立法委員後深耕花蓮10年，卻在2020年以些微差距輸給「花蓮王」傅崐萁，當年服務處的助理更曾淚眼說「民眾有問題都找她幫忙解決，但投票卻都投給傅」。

施景中透露，蕭後來擔任駐美代表，除了代表台灣與華府溝通，在疫情最嚴重期間，也協助台灣獲得美國不少疫苗幫助，還被中共台辦列入黑名單制裁。

近期「賴蕭配」在花蓮合體造勢，期間蕭表示「為了我們的國家，我會撂落去」。施景中感嘆，蕭回台灣第一次公開造勢活動選在花蓮，並在眾人注視下說「花蓮，我回來了」，讓他忍不住坦言「妳說，妳怎能不愛她呢？」

距總統立委大選之日越來越近，民眾黨副總統參選人吳欣盈近日表示，不應用錢衡量一個人是否愛國，她在公共事務和業界所關心的，無論是退休團體或退休金、人民的財務保障等議題，對台灣的關切不改變。國民黨副總統候選人趙少康昨（26）晚在臉書稱，自己在政治圈這麼久，大家都知道他的為人，「不耍詐、不騙人、坦坦蕩蕩」，強調台灣須完成政黨輪替，未來才有希望。

2024選舉 2024總統選舉 蕭美琴

延伸閱讀

國民黨兵分三路「打賴不理柯」 黃揚明點1現象：柯文哲恐被邊緣

「柯文哲走了最錯的一步！」 郭正亮揭硬傷：趙少康講對了

選票流向巨變？吳子嘉驚人預言「2024結局」：差距非常小

民調高但缺耀眼助選員 郭正亮對比侯陣營：柯文哲中南部怎麼選？

相關新聞

影／鏡新聞民調曝侯康配暴衝 這名藍營首長逆風警惕藍軍「保持選舉熱度」

藍白破局後，鏡新聞今發布最新民調，民進黨賴蕭配支持度以30.5%居冠，國民黨侯康配以28.7%居次，民眾黨柯盈配以22....

姚立明：認識趙少康35年 喊台灣會戰爭哪次應驗了？

國民黨副總統參選人趙少康主打2024選舉是「戰爭與和平」的選擇，民進黨總統參選人賴清德競選總部主委姚立明今天表示，他認識...

工商團體與總統候選人面試首場 業界代表對侯友宜打好評

九大工商團體邀請總統候選人對談經濟政策，國民黨總統候選人侯友宜今日打頭陣，大談兩岸與能源議題，首場場座談結束後，工商團體...

喊藍軍凝聚士氣「贏的機率超過一半」 趙少康不怕綠營攻擊：越打聲量越高

國民黨副總統參選人趙少康今天接受聯合報專訪指出，他覺得藍軍的氣回來了，現在民調還是慢慢往上爬就好，對手相當拚，沒在睡覺的...

蕭美琴兒時照曝光！ 台大名醫說「成長故事」：怎能不愛她

民進黨推出的「賴蕭配」於26日在花蓮首度合體造勢。近日，台大醫院婦產科醫師施景中分享蕭美琴的兒時照片與成長經歷，並坦言「妳說，妳怎能不愛她呢？」

與工商團體對談！侯友宜聚焦兩岸穩定 當選重啟ECFA談判

九大工商團體舉行「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」，分為三個場次分別邀請三個總統候選人出席，今天由國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。