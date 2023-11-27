蕭美琴兒時照曝光！ 台大名醫說「成長故事」：怎能不愛她

民進黨推出的「賴蕭配」於26日在花蓮首度合體造勢。近日，台大醫院婦產科醫師施景中分享蕭美琴的兒時照片與成長經歷，並坦言「妳說，妳怎能不愛她呢？」

施景中透露，蕭美琴在日本神戶出生，台南長大，身為台南人的父親是神學院院長，母親是美國音樂碩士，而金髮碧眼的媽媽在接送蕭上下學時，常被側目。他表示，蕭美琴因不想被貼上「外國人」的標籤，曾要求母親不要接送，「於是我太太和她娘家人，常看著她小時候，乖乖一個人背著書包走過她家門前」，偶爾還會有其他學生家長因疼愛蕭，願意順道用腳踏車載她。

台大婦產科醫師施景中在臉書分享，蕭美琴兒時照片並訴說她的成長故事。圖／擷自施景中臉書

施景中說明，美麗島事件爆發後，由於長老教會的政治立場與主張，使蕭父親任職的神學院被政府盯上，陷入困境，進而引領蕭對政治事件有不同視角。後來，蕭在美國圖書館打工，接觸到當時被台灣政府列為禁書的《台灣人四百年史》及《美麗島雜誌》，使民主意識逐漸萌芽。

隨著蕭美琴回到台灣，施景中指出，蕭對同婚、西藏（圖博）人權與太陽花學運都付出許多心力，當選立法委員後深耕花蓮10年，卻在2020年以些微差距輸給「花蓮王」傅崐萁，當年服務處的助理更曾淚眼說「民眾有問題都找她幫忙解決，但投票卻都投給傅」。

施景中透露，蕭後來擔任駐美代表，除了代表台灣與華府溝通，在疫情最嚴重期間，也協助台灣獲得美國不少疫苗幫助，還被中共台辦列入黑名單制裁。

近期「賴蕭配」在花蓮合體造勢，期間蕭表示「為了我們的國家，我會撂落去」。施景中感嘆，蕭回台灣第一次公開造勢活動選在花蓮，並在眾人注視下說「花蓮，我回來了」，讓他忍不住坦言「妳說，妳怎能不愛她呢？」

距總統立委大選之日越來越近，民眾黨副總統參選人吳欣盈近日表示，不應用錢衡量一個人是否愛國，她在公共事務和業界所關心的，無論是退休團體或退休金、人民的財務保障等議題，對台灣的關切不改變。國民黨副總統候選人趙少康昨（26）晚在臉書稱，自己在政治圈這麼久，大家都知道他的為人，「不耍詐、不騙人、坦坦蕩蕩」，強調台灣須完成政黨輪替，未來才有希望。

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