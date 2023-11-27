賴清德競選影片 傳達正直、善良特質

「賴清德是典型的台灣人：善良、勤勞、正直與好客，值得選民信賴！」賴清德競辦總幹事姚立明27日公布賴清德競選影片「選一個和你一樣好的人」時說。影片中賴清德走訪各地的行程與台灣人吃飯、參與活動的場面交錯播放，展現他親切的一面。競辦發言人戴瑋姍也強調，比起藍白，賴清德是更值得選民信賴的人選。

賴有台人美好特質

影片從清晨開始，民眾趕公車、上班的畫面，搭配著輕快的旋律，畫面就切到賴清德在早餐店吃早餐，利用台灣人一天的辛勞，搭配賴清德參訪原住民舞團、食品工廠，還有與小朋友傳球的片段。姚立明表示，每個台灣人都獨一無二，但卻都有善良、勤勞、正直與好客等特質，賴清德就是這樣的人。

姚立明也說，雖然多數選民沒有跟賴清德接觸，但只要與賴清德共事的人就知道，他是相當值得信賴的候選人，盼透過影片傳達這樣的特質，爭取更多選民支持。被問到蕭美琴之後是否會出現在競選影片？姚立明笑說當然會，只是最近蕭美琴忙著處理離職程序與搬家。

藍白候選人善變

由於2024選戰三腳督態勢抵定，外界關注國民黨總統參選組合侯友宜與趙少康的民調上升，姚立明回應說，許多藍營選票確實開始回流，因此國民黨的民調上升很正常，不過民調起起落落，他們也會全力打好這場選戰。

戴瑋姍直言，藍白這段時間都聚焦討論整合的口水戰，很少討論政策。姚立明也說，23日在野陣營在君悅飯店的談判更凸顯賴清德穩定、可預測的特質，才是將來主持國政者所應該有的態度。

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