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「柯文哲走了最錯的一步！」 郭正亮揭硬傷：趙少康講對了

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

2024總統大選剩40多天，藍白最終喬不攏，民眾黨柯文哲攜手新光集團長公主吳欣盈挑戰總統大位，兩人登記參選後隔日便神隱一整天，被外界酸是「家裡蹲型總統參選人」，對此，前立委郭正亮也表示，「柯文哲不小心走了最錯誤的一步」，引發討論。

柯文哲在與吳欣盈赴中選會登記參選後的第一個周末，罕見沒有任何公開行程，遭外界酸恐怕是史上第一個「家裡蹲型總統參選人」。對此，柯文哲則在臉書稱，因為在野整合的問題，都需要一點時間消化，並喊話，很多人用沒錢沒資源唱衰，但他一點也不害怕，因為人民的力量將深化新一波民主改革。

而郭正亮26日也在節目《新聞大白話》中表示，柯文哲挑戰才開始，人家會很注意他的動向。郭正亮也說，藍白合最終破局，柯文哲不小心走了最錯誤的一步，「他那天應該要直接到馬辦說直接當副手就結束了」，就像藍營副總統候選人趙少康說的，當初在談合的時候，要考慮政黨實力，國民黨在全台這麼多參選人，柯文哲現在去哪裡辦活動？

郭正亮最後強調，柯文哲總不能一直用網路來選，網路連新北市都不一定能發揮有效競選作用，更不要講桃園以南了，所以他確實面臨很大的挑戰，相比之下，趙少康跟藍營不分區第一的韓國瑜，「他們都是天生的競選動物」。

選情白熱化，鏡新聞今天發布最新民調，民進黨賴蕭配支持度以30.5%居冠，國民黨侯康配以28.7%居次，民眾黨柯盈配以22.1%落居第三，尚未決定有13.9%。其中調查指出，藍白破局，藍營支持者棄白回流，交叉分析發現，國民黨支持者有82.6%會投侯康配、只有5.4%會投柯盈配。在藍白破局後，柯文哲是否被邊緣化，選戰走向回歸傳統的藍綠對決值得持續觀察。

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