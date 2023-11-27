快訊

柯文哲自爆國際騙子設局開價 「當副手就給 2億美元」

噁！好市多盒裝蛤蜊有菸蒂險吃下肚 民眾嚇到直呼：好險我放過期

香港國泰航空推出「愛國者便宜機票」 鼓勵香港選民投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨不分區染黑 時力質疑柯文哲

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
時代力量27日揭露民眾黨不分區立委提名人蔡春綢，其胞弟是知名黑道蔡咏鍀。（時代力量提供）
時代力量27日揭露民眾黨不分區立委提名人蔡春綢，其胞弟是知名黑道蔡咏鍀。（時代力量提供）

「民眾黨不分區立委候選人蔡春綢的胞弟竟然是前科累累的黑道蔡咏鍀，蔡春綢恐成黑道代理人！」時代力量立委邱顯智27日揭露說，蔡咏鍀曾主導職棒簽賭案地下賭盤，還有暴力犯罪前科，蔡春綢未來若當選不分區立委，恐讓更多黑金侵蝕政壇。邱顯智也質疑民眾黨主席柯文哲，號稱要超越藍綠，結果還是跟地方黑金掛勾。

胞弟曾禍害職棒

時代力量發言人余佳蒨指出，民眾黨不分區立委候選人排名第11的蔡春綢，其胞弟是過往犯下賭博、傷害前科的北港朝天宮董事長、無黨籍雲林縣副議長蔡咏鍀。而蔡咏鍀綽號「黑義」，據媒體報導，曾於2007年擔任北港鎮鎮民代表大會主席期間，涉入當年全國規模最大運動簽賭集團的不法業務，每月簽賭金額累計可高達30億元。

余佳蒨也說，當時還爆出蔡疑似收買洋將打假球，重創台灣職棒產業，在2009年的職棒簽賭案之中，媒體報導雲嘉地區的地下賭盤即是由「黑義」主導，並與惡名昭彰的蔡政宜「雨刷集團」合作。檢調更指出，蔡平日以賭為生，還有暴力犯罪前科，地方民眾面對其涉入重大簽賭案，完全不意外。

質疑柯提名理由

邱顯智指出，蔡春綢任職的《中華陽光推展關懷協會》，其收受會費的帳戶名稱為黃美蘭，其實就是蔡咏鍀的妻子。時代力量肯定協會對社會弱勢的關懷，但依據協會粉專公開資料，協會2022年收支僅15萬，令人質疑民眾黨將蔡春綢列入不分區，真的是基於社會公益，還是因為看中蔡咏鍀的地方派系利益？

他質疑，他想請教民眾黨主席柯文哲，蔡咏鍀曾犯下傷害罪、涉及職棒簽賭，是連媒體在報導時都不敢直接點名的黑道，民眾黨選擇提名蔡咏鍀的代理人，圖的是什麼樣的價值？

【更多精采內容，詳見

2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

時代力量質疑民眾黨不分區名單蔡春綢和地方黑金密不可分

柯文哲說男人上酒店是為公事？趙少康：他亂講已習以為常

影／柯文哲曾承諾要跟財團畫清界限 吳欣盈：不要用錢衡量我的愛國心

選票流向巨變？吳子嘉驚人預言「2024結局」：差距非常小

相關新聞

賴清德曾自認務實台獨工作者 侯友宜：蕭美琴妳是不是？

九大工商團體針對總統候選人舉行「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」，今由國民黨總統候選人侯友宜打頭陣。對於...

柯文哲自爆國際騙子設局開價 「當副手就給 2億美元」

民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，先前有人自稱是美國參議員的助理，到民眾黨中央黨部打好關係，宣稱美國在台協會主席羅森伯格（...

勞團五訴求直球對決 賴、侯、柯 周三同場不同台

藍綠白三黨參選人登記後，周三首度同場不同台。由全產總、全金聯、全教總、北市產總、高市產總主辦2024年總統參選人「工」辦...

侯康配民調急起直追 僅落後賴蕭配0.1個百分點

據媒體中時最新民調顯示，國民黨「侯康配」在藍白合破局後，民調急起直追，以28.2%支持率落後給「賴蕭配」的28.3%，「...

影／柯文哲曾承諾要跟財團畫清界限 吳欣盈：不要用錢衡量我的愛國心

民眾黨副總統參選人吳欣盈上午在立法院被媒體堵訪，對於立委工作，吳欣盈表示立法院12月20日才休會，立委目前還是非常重要的...

民調高但缺耀眼助選員 郭正亮對比侯陣營：柯文哲中南部怎麼選？

2024總統大選剩40多天，藍綠白三足鼎立態勢確定，其中國民黨總統參選人侯友宜與副手趙少康、不分區名單第一名韓國瑜的搭配，讓前立委郭正亮直呼：「兩人明顯就是會幫侯友宜拉抬聲勢的」，因此對比民眾黨柯文哲身邊沒有亮眼的助選員，民調卻直直升，民進黨短短三個月支持度跌了12.3％，他也說，這份最新政黨民調的結果實在「非常罕見！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。