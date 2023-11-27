民眾黨不分區染黑 時力質疑柯文哲

「民眾黨不分區立委候選人蔡春綢的胞弟竟然是前科累累的黑道蔡咏鍀，蔡春綢恐成黑道代理人！」時代力量立委邱顯智27日揭露說，蔡咏鍀曾主導職棒簽賭案地下賭盤，還有暴力犯罪前科，蔡春綢未來若當選不分區立委，恐讓更多黑金侵蝕政壇。邱顯智也質疑民眾黨主席柯文哲，號稱要超越藍綠，結果還是跟地方黑金掛勾。

胞弟曾禍害職棒

時代力量發言人余佳蒨指出，民眾黨不分區立委候選人排名第11的蔡春綢，其胞弟是過往犯下賭博、傷害前科的北港朝天宮董事長、無黨籍雲林縣副議長蔡咏鍀。而蔡咏鍀綽號「黑義」，據媒體報導，曾於2007年擔任北港鎮鎮民代表大會主席期間，涉入當年全國規模最大運動簽賭集團的不法業務，每月簽賭金額累計可高達30億元。

余佳蒨也說，當時還爆出蔡疑似收買洋將打假球，重創台灣職棒產業，在2009年的職棒簽賭案之中，媒體報導雲嘉地區的地下賭盤即是由「黑義」主導，並與惡名昭彰的蔡政宜「雨刷集團」合作。檢調更指出，蔡平日以賭為生，還有暴力犯罪前科，地方民眾面對其涉入重大簽賭案，完全不意外。

質疑柯提名理由

邱顯智指出，蔡春綢任職的《中華陽光推展關懷協會》，其收受會費的帳戶名稱為黃美蘭，其實就是蔡咏鍀的妻子。時代力量肯定協會對社會弱勢的關懷，但依據協會粉專公開資料，協會2022年收支僅15萬，令人質疑民眾黨將蔡春綢列入不分區，真的是基於社會公益，還是因為看中蔡咏鍀的地方派系利益？

他質疑，他想請教民眾黨主席柯文哲，蔡咏鍀曾犯下傷害罪、涉及職棒簽賭，是連媒體在報導時都不敢直接點名的黑道，民眾黨選擇提名蔡咏鍀的代理人，圖的是什麼樣的價值？

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