民調高但缺耀眼助選員 郭正亮對比侯陣營：柯文哲中南部怎麼選？

2024總統大選剩40多天，藍綠白三足鼎立態勢確定，其中國民黨總統參選人侯友宜與副手趙少康、不分區名單第一名韓國瑜的搭配，讓前立委郭正亮直呼：「兩人明顯就是會幫侯友宜拉抬聲勢的」，因此對比民眾黨柯文哲身邊沒有亮眼的助選員，民調卻直直升，他也說，這份最新政黨民調的結果實在「非常罕見！」

郭正亮口中的這份民調，是由台灣民意基金會昨（26）日公布的最新政黨支持度結果，民眾黨以25.3%位居第一，超越國民黨24.8%、民進黨24.5%，讓各界意外。他也在節目《新聞大白話》中表示，還要多觀察，再看下一次的民調才會準，民眾黨前兩個月的民調都是17％，怎麼可能一夕之間衝到25％，而民進黨政黨支持度從8月到11月，跌了12.3％，這非常罕見。

郭正亮也指出，國民黨8月是17.1％、9月是23.1％、10月是26.5％，11月是24.8%，趨勢是一路往上。他認為，藍白合那一陣子，綠營可能會有策略互動，有些人做高國民黨跟民眾黨民調，可能在參選登記之後才會回歸正常，再看12月初可能才會準確一點。

藍白合破局，郭正亮也說，對比兩個政黨的陣容，侯友宜現在身邊是兩大將，一個趙少康、一個韓國瑜，這兩個人明顯就是會幫侯拉抬聲勢，藍營的區域立委也陸續在成立總部。相比之下，柯文哲身邊沒有耀眼的助選員，民眾黨不分區第一的黃珊珊在台北市之外，功能也相當有限，然後他區域立委就沒幾個，所以接下來中南部怎麼選？

另一方面，鏡新聞今天也發布最新民調，民進黨賴蕭配支持度以30.5%居冠，國民黨侯康配以28.7%居次，民眾黨柯盈配以22.1%落居第三，尚未決定有13.9%。其中針對副手部分，認為蕭美琴對賴清德選情有幫助，高達63.8%最高，僅16.8%認為沒幫助。認為趙少康有幫助者，有48.7%，沒幫助者32.5%。另認為吳欣盈沒有幫助47%近五成，超過有幫助29.8%。

商品推薦