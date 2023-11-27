國民黨兵分三路「打賴不理柯」 黃揚明點1現象：柯文哲恐被邊緣

2024總統大選「侯康配」、「賴蕭配」和「柯盈配」三腳督底定，媒體人黃揚明觀察，在藍白合破局後，國民黨三支箭侯友宜、趙少康、韓國瑜成為整個未來選戰主軸，民眾黨卻出現一個怪現象，「柯文哲還困在藍白合的局裡面，這場選戰柯文哲很有可能會成為被邊緣的角色」，引發討論。

黃揚明昨（26）日在《新聞大白話》中表示，此次總統大選國民黨、民眾黨和民進黨三足鼎立的態勢已經確定。在三方副手都確定後，國民黨三支箭侯、趙、韓，國民黨的正副手加上不分區第一名，變成全黨未來選戰的主軸，「不只是侯友宜，接下來趙少康加上韓國瑜，每一個都是獨當一面的政治人物，過去侯友宜比較弱的帶動氣氛的角色，交給趙少康跟韓國瑜就夠了」。

黃揚明分析，國民黨可以兵分三路，在侯康配確定後，國民黨內的信心指數會一直攀升，能夠凝聚藍軍基本盤；而民進黨的賴蕭配是雙核心，他們也可以兵分兩路輔選，綠營的基本盤也會很團結。但他直言，民眾黨在副手的選擇上，選了沒有選舉過，只被列在不分區、輔選經驗不多的吳欣盈，「最後民眾黨柯文哲就是獨木舟，終究還是只能靠柯文哲一個人」。

不過黃揚明也點出一個怪現象，理論上組成主帥跟副手的組合後，這週末就要開始全力拚戰，但昨天(指25日)柯文哲沒有行程，到現在也只有發臉書，講過去這段時間藍白合的總總。「國民黨已經不在乎了，國民黨已經往前走了，柯文哲卻還困在藍白合的局裡面，對於民眾黨的選情其實很不利。」黃揚明表示，現在藍軍就是要讓民眾黨走不出去，「如果沒辦法突圍的話，這場選戰柯文哲很有可能會成為被邊緣的角色」。

柯文哲昨(26)受訪時表示，既然「藍白合」沒有成功，但「藍白和」還是不要放棄，「和平的和，還是要留著」。有關民眾黨未來選務行程，民眾黨發言人林子宇表示，柯文哲跟副手吳欣盈有各自的行程要走，同時也會有合在一起的行程，吳欣盈這幾天的行程安排，主要先由其國會辦公室初步回應，民眾黨將為吳欣盈安排發言人。

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