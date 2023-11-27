藍白搶青年票…柯開講 侯主打「戰爭與和平」

民眾黨昨舉辦「眾青開講」，總統參選人柯文哲除發表演講，還在現場接受年輕人提問；國民黨黨務高層表示，藍營支持者基本盤已經回來，下一步將拉開差距，包括中間選民、年輕選票將是關鍵。

民眾黨發言人林子宇表示，民眾黨今年六月開始陸續舉辦眾青論壇、造浪營等活動，在選戰還沒有這麼白熱化的時候，就有陸續在經營青年選票，選戰只剩四十多天，民眾黨還會有開講活動，包括已經在各地舉辦多場的廟口開講。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，三腳督情況下，如何拓展中間與年輕選民相當重要，而攸關這些青年命運的事件更能吸引注意，兩岸兵凶戰危就是一個例子，國民黨總統參選人侯友宜主打「戰爭與和平」將成為關鍵。曾銘宗說，連國防部長邱國正都說，現在是四十年來最嚴峻的情況，如果兩岸關係穩定，為何兵役延長一年？這都是兩岸關係不穩的指標。

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