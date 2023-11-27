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綠改戰法 瞄準強敵趙少康

聯合報／ 記者丘采薇陳熙文黃仲明／連線報導
國民黨推出「侯康配」，據悉，綠營選舉幹部認為中廣董事長趙少康是強而有力的一張牌，因此現在主要對手不是侯友宜（左）而是趙少康（右）。記者劉學聖／攝影
國民黨推出「侯康配」，據悉，綠營選舉幹部認為中廣董事長趙少康是強而有力的一張牌，因此現在主要對手不是侯友宜（左）而是趙少康（右）。記者劉學聖／攝影

國民黨推出「侯康配」，又有高雄市前市長韓國瑜出任不分區第一名，民進黨輔選幹部認為必須步步為營。據悉，綠營選舉幹部認為中廣董事長趙少康是強而有力的一張牌，因此現在主要對手不是侯友宜而是趙少康。

民進黨輔選幹部說，趙少康與韓國瑜儼然成為國民黨「雙母雞」，國民黨目標明顯，先讓藍營基本盤歸隊，鞏固韓國瑜在二○二○年參選總統得到的五百多萬票。綠營原本評估藍白合成功將刺激立委選情，也會催出綠營支持者危機感，但如今藍白分開選，民進黨不能讓立委選情冷下去，賴蕭配必須用新方法突圍，激起選民投票動力。

輔選幹部指出，賴清德蕭美琴將分頭輔選，可就南北或東西部行程分工，最後階段再合體，「賴蕭配」的目標不只是當選，也要得到過半選票，國會一定要過半，希望催出更多中間選民及年輕支持者。

另外，蕭美琴昨天傍晚再度搭機返美，她表示，將赴美完成離職及交接手續、打包，並把已取得檢疫文件的四隻貓帶回台灣。她說，會快速將美國工作圓滿交接，過幾天就返台全力衝刺選舉。

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