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侯康挺進台南造勢 3萬人相挺

聯合報／ 記者游振昇林伯驊鄭惠仁李文德／連線報導
國民黨正副總統參選人侯友宜（中）、趙少康（右）昨成立台南市競選總部，晚間與立委參選人合體造勢，國民黨主席朱立倫（左）助講，火力全開。記者劉學聖／攝影
國民黨正副總統參選人侯友宜（中）、趙少康（右）昨成立台南市競選總部，晚間與立委參選人合體造勢，國民黨主席朱立倫（左）助講，火力全開。記者劉學聖／攝影

前總統馬英九昨到台中替國民黨立委參選人江啟臣助講，除批評民進黨執政民主倒退、能源政策躁進、暴力犯罪和詐騙案大量增加，還質疑蔡英文總統的論文問題比新竹前市長林智堅更嚴重，最近倫敦政經學院已正式公布沒有蔡的論文，代表她的論文不存在。

馬英九說，他競選總統連任時的對手是蔡英文，當時他到歐洲和倫敦政經學院演講，蔡到倫敦卻到一個小學校演講，「這很奇怪，倫敦政經學院是她母校，為何不去？」讓人懷疑，最近公布沒有蔡的論文，他才知道原委，「她根本不是這所學校畢業」，應該出來面對、澄清。

昨晚國民黨總統參選人侯友宜和副手趙少康等人到台南造勢，入場時受到支持者熱烈歡迎，國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、嘉義市長黃敏惠等人都到場，侯陣營估算現場擠進三萬人。

侯友宜帶著支持者高喊「保護台灣，台灣再出發 」。他說，大進場時鄉親爭相拉他，代表對台灣未來抱持新希望，他將堅守不分族群、不分你我、好好做事態度，力行一輩子的心願「保護台灣」。趙少康批民進黨的壞事罄竹難書，執政八年好事沒做、壞事算不完，投票給侯友宜也是投給自己、子孫與台灣未來。

朱立倫請大家總統支持侯康配、立委支持國民黨，讓社會安定、全民安心，下一代遠離戰爭。王金平表示，國民黨「打斷手骨顛倒勇」，未來侯康配主政，不只兩岸可重新交流，社會也能安全安定。

總統府：遺憾馬為選舉說謊

【記者丘采薇／台北報導】前總統馬英九稱蔡英文總統論文有問題，總統府發言人林聿禪昨晚表示，蔡總統經過嚴謹程序取得倫敦政經學院博士學位是鐵一般的事實，校方官方網頁可輕易查詢到相關資訊，府方已多次駁斥，遺憾馬英九為了選舉利益竟無視事實與品格公然說謊。

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