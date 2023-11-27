侯賴陸戰互攻鐵票區 柯：藍綠一起打我

藍綠總統參選人昨天分別前往對方鐵票區造勢，國民黨總統參選人侯友宜在台南批民進黨總統參選人賴清德支持台獨。賴清德在花蓮與台東站台，稱賴蕭配會守護台灣主權。神隱一日的民眾黨總統參選人柯文哲與青年對談時說，現在就是藍綠一起打他。

二○二四總統大選上周五截止登記，確定藍綠白三方競逐總統大位。在明年一月十三日投票之前，僅剩下六個周末，本周起，三方動員的情況勢必更激烈。

侯：獲美陸信任 用生命護台

侯友宜昨上午在台中批賴清德對台獨立場口是心非，晚間在台南再提種電弊端和爐渣案。侯說，大家都知道賴支持台獨，不要口是心非，選舉就變成「和平保台」，有本事就撕下台獨黨綱，不要貼別人「親中賣台」標籤。侯表示只有自己得到美國、大陸信任，能用生命保護台灣。

侯友宜說，今年有四千架中共戰機繞台，比以往多非常多，若像以哈戰爭、俄烏戰爭說打就打，「台灣就去了了」，賴清德是「務實台獨工作者」，美國也聲明不支持台獨，「難道要把台灣引向俄烏戰爭嗎？讓（兩岸）子孫世世代代結冤仇，要走這條路嗎？」

「我口才差沒關係，事情做得到，人民有感受最重要。」侯友宜表示，當初國民黨推選總統人選時他不表態，他只說「國家有難需要侯友宜，保護台灣時，我義無反顧。」他是台灣人，吃台灣米、喝台灣水，怎麼可能「背媽媽的骨」？兩岸和平最重要，不要讓年輕人上戰場、要進職場，「我的使命就是顧台灣」。

民進黨總統參選人賴清德（前）昨參加台東聯合競選總部成立，他稱明年總統選舉會決定台灣是否堅持民主自由。記者徐白櫻／攝影

賴：穩健向前行 台灣不能亂

賴清德昨天與副手蕭美琴一同前往花東造勢，賴指出，現在台灣面臨中國和國際社會許多挑戰，不能亂也禁不起試驗，一定要穩健向前行，須選擇真正可以團結人民的「賴蕭配」。

他表示，過去三年多來，已召集超過二百位專家學者提出國家希望工程，一個縣市走一百步，不如廿二縣市手牽手走一步，台灣需均衡發展，會成立治理平台。

賴清德說，過去七年多在蔡總統領導下，世界看見並上架台灣。明年總統選舉會決定台灣是否堅持民主自由，還是要向專制勢力妥協，走回「一中」老路，此時更需要帶領台灣持續走入國際、迎向未來的候選人。

民眾黨總統參選人柯文哲（前左）昨出席「眾青開講」與青年近距離對談，說明治國願景。記者林伯東／攝影

柯：在野看好度 目前我最高

柯文哲上周五登記參選後，立即面對黨內一波退黨潮，他神隱一日後，昨天首度有公開行程。他出席民眾黨「眾青開講」活動，與青年學生分享治國願景及從政理念。

柯表示，如從看好度來看，當然還是賴清德最高，不過如扣掉賴那組的話，「在野目前還是我的看好度最高」。柯文哲說，現在就是藍綠一起在打他，不過有時候「皮球是這樣，打得愈用力，反彈愈強」。

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