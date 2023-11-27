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吳欣盈競辦發言人 今公布

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲（左）昨晚在臉書貼出他與副總統參選人吳欣盈（右）形象照。圖／取自柯文哲臉書
民眾黨總統參選人柯文哲（左）昨晚在臉書貼出他與副總統參選人吳欣盈（右）形象照。圖／取自柯文哲臉書

民眾黨副總統參選人吳欣盈，上周五與總統參選人柯文哲前往中選會登記參選後，連續兩天都沒有公開行程。據了解，吳欣盈正密集地進行相關選務會議，民眾黨中央黨部將會統合人力，專門為吳欣盈籌組競選團隊，預計今天就會公布副總統參選人辦公室的發言人。

有關民眾黨未來選務行程，民眾黨發言人林子宇表示，柯文哲跟吳欣盈有各自的行程要走，同時也會有合在一起的行程，吳欣盈這幾天的行程安排，主要先由其國會辦公室初步回應，民眾黨將為吳欣盈安排發言人。

林子宇說，吳欣盈現在還有立委的事務，行程上還在做協調及安排，接下來黨部與國會辦公室會整合，包括增派人力支援吳欣盈的選務。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 吳欣盈

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