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柯文哲：不放棄藍白「和」

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲昨出席「眾青開講 少年吔，直球對決！」論壇，並進行演講。記者林伯東／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲昨出席「眾青開講 少年吔，直球對決！」論壇，並進行演講。記者林伯東／攝影

藍白合破局，各自登記參選後，民眾黨總統參選人柯文哲沒有行程，遭指是「家裡蹲」型參選人，國民黨副總統參選人趙少康昨天也質疑，柯文哲「現在去哪裡辦活動呢」？柯受訪時表示，台灣可以去的地方還很多，因為藍白整合沒有成功，所以這幾天先給大家稍微沉澱一下，大家都停下來再思考，這個叫做心情的重新整理。

對於國民黨總統參選人侯友宜昨天說，「不怕死的人，遇到那個不要臉的人，不要臉的一定會死」，遭質疑意有所指。柯文哲昨受訪時表示，「心存善念，盡力而為，我們把每個人都當好人看待」。

柯文哲昨出席民眾黨「眾青開講」活動，會前受訪說，在民眾黨與國民黨整合過程中，最大的不同就是戰略思維，民眾黨的目標是政黨輪替，所以想要贏過民進黨總統參選人賴清德，但是國民黨的目標是力拚第二名、整併柯文哲，「我覺得他們的戰略目標滿奇怪的」。

藍白合破局，柯文哲競選總幹事黃珊珊被點名，國民黨指控她是造成破局的頭號戰犯，柯文哲則緩頰，在藍白談判過程中，國民黨一直在民眾黨的團隊裡面製造所謂的主和派與主戰派，黃珊珊是自己的競選總幹事，大家當然會把結果歸咎於她身上。柯說，民眾黨是很強調紀律決策的團體，如果要讓黃珊珊一個人去承擔戰犯的罪名，「我覺得不必要」。

另外，柯文哲妻子陳佩琪昨天在臉書發文，指控國民黨就像恐怖情人，還有藍營大咖私下勸說，柯文哲擔任不分區立委就好。

柯文哲說，「這個事情都過去了，我想就不要再談了」；陳佩琪的發言，就是代表一個國民，與民眾黨無關，不過，既然「藍白合」沒有成功，但「藍白和」還是不要放棄，「和平的和，還是要留著」。

學生詢問，國民黨態度強硬，導致藍白合破局；在藍白合的過程，民眾黨學習到了什麼？柯文哲表示，國民黨的態度從頭到尾都不強硬，「只是一直騙我進去他設的局」，一開始先說開放式初選，然後提出德國模式、日本模式，再來就是在同一張選票讓分，他們不斷提出各種方法，「但不管哪個方法都是他（國民黨）贏」。但柯坦言，自己犯了幾個錯誤，包括除非幕僚看過，主帥不可以簽字。

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藍白合破局 柯文哲得教訓：除非幕僚看過 主帥不可簽字

指國民黨態度不強硬只是「騙我進去他設的局」 柯文哲坦言犯了這些錯

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