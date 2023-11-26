今直球面對年輕族群！柯文哲喊不因政黨犧牲國家 應培養素養國民
「不因少數利益犧牲多數利益，不因政黨利益犧牲國家利益！」民眾黨總統候選人柯文哲26日於「眾青開講」談論政黨價值，強調如果價值不正確，就會有大撒幣的政策，或出現貧富差距加劇的結果。政府的重要功課就以教育培養「有素養的國民」。
針對藍白合破局的狀況，柯文哲於演講前受訪時說，「藍白在總統不能合作，但未來還是可以和氣相處」，也不放棄藍白「和」，未來還有很多層面可以合作。
他也指出，雖然目前看好賴清德當選總統的機會最高，但扣掉賴清德後就是他，選舉剩不到50天，會繼續努力。而面對藍白夾攻，他也表示不會怕，就像皮球一樣，若打得愈用力，反彈的也可能更用力。
大撒幣非長遠之計
柯文哲於「眾青開講」提到，「以前還跟民進黨很好的時候……」，引得現場學生哈哈大笑。柯文哲接續說，當時常常到民進黨黨部，牆壁就掛有「清廉勤政愛鄉土」的招牌，但民進黨怎麼現在變成這樣，後來想才知道就是少了「愛民」，因為「人民才是政治的主體」。
他說，但對政府最簡單的事情就是花錢，像是遇到缺蛋，就花5.6億補貼農民；缺豬肉，就每公斤補貼六元，但大撒幣政策並非長久之計，對國家的未來更沒有幫助。
反對亮點政治
柯文哲舉例說，前總統李登輝50歲從學界轉戰政務委員，一路到縣市首長到總統，正因為是全新的品種，所以為台灣帶來相當重大的改變。他強調說，台灣是小國，必須要有創新的勇氣與決心，身為政治期許能給台灣帶來改變。
普及教育人權
柯文哲提到，人權就是把人當人看待，給予每個人公平機會，所以在市長內任，持續推動台「學校網路化」。柯文哲認為，如果國三學生不會用網路，就幾乎沒有競爭力。教育不是只看見建中與北一女，而是要確保所以學生的人權
他認為，現在年輕人最大的問題不是，而是沒有希望，所以不能怪草莓啃老，因為在台灣會不會成功，跟有沒有努力相關係數很低，反而跟你爸爸是誰比較有關係，所以作為政府，最重要的功課就是讓年輕人努力，就有希望。
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