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民眾黨支持度超越藍綠2大黨 黃揚明4觀察潑冷水：看看就好

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣民意基金會今（26）日公布「最新政黨支持度民調結果」，民眾黨以25.3%位居第一，超越國民黨24.8%、民進黨24.5%。聯合報系資料照
台灣民意基金會今（26）日公布「最新政黨支持度民調結果」，民眾黨以25.3%位居第一，超越國民黨24.8%、民進黨24.5%。聯合報系資料照

台灣民意基金會今（26）日公布最新政黨支持度民調結果，民眾黨以25.3%位居第一，超越國民黨24.8%、民進黨24.5%，讓各界意外。但媒體人黃揚明隨即發文表示「我要來潑冷水了」，並直言看看就好，下週起的民調比較有參考價值。

黃揚明今日在臉書發文表示，很多民眾黨或柯文哲支持者看到最新政黨支持度結果，民眾黨超越藍綠兩大黨，可能都雀躍不已，「但我要來潑冷水了」。他指出：

1. 民調進行調查時間尷尬

台灣民意基金會這次民調的日期是11月19日～21日，當時藍白合未定、柯文哲剛辦完義無反顧的造勢活動，本就是民眾黨支持者表態率增加的時期。凡是在藍白合尚未定案、總統大選三組人馬登記確定前做的民調，都應該持質疑態度。

2. 民進黨落後結果不尋常

國民黨政黨支持度也超越民進黨支持度，這是今年2月以後首見；而民進黨政黨支持度成為第3名，是台灣民意基金會宇宙首見。即使三黨數據都在誤差範圍內，這結果仍不尋常。

3. 支持度可能僅是數據

若與9、10月台灣民意基金會的政黨支持度相比，9、10月民眾黨的政黨支持度是17.1%、17%，11月卻暴衝到25.3%，增加超過8%，這種「井噴」現象若無法持續，就只是數據而已。

4. 不能排除「反串潮」可能

再對比民進黨、國民黨的8、9、10月政黨支持度，民進黨從8月的36.8%、9月30.3%、10月27.1%，一路跌到11月的24.5%，這落差極大，不能排除「反串潮」的可能。國民黨8月17.1%、9月23.1%、10月26.5%，震盪幅度也很高。

黃揚明說，「總之，看看就好」。下週起進行、公布的多份民調，比較有參考價值。

2024選舉 2024總統選舉 民眾黨 民進黨 國民黨 藍白合 民調 選情評論

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