快訊

吃鍋曬照誤露點餐QR Code 她遭惡整下單「190萬元」小菜

東部海域規模5.4地震 氣象署：10月24日規模6.2地震的餘震

阿嬤賣房救「欠債2千萬」賭鬼女兒 網友搖頭：賭博成癮無法救

侯友宜、趙少康幫藍小雞造勢 艱困選區助游淑慧

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨週日密集舉行造勢活動，在參選人游淑慧的競總成立大會上，正副總統參選人與台北市長都前來相挺。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨週日密集舉行造勢活動，在參選人游淑慧的競總成立大會上，正副總統參選人與台北市長都前來相挺。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

游淑慧資歷完整、勤快且戰力強，盼選民支持她打贏中山大同艱困選區！」國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康26日幫立委候選人游淑慧造勢，侯友宜感謝游身為港湖區議員，卻成全李彥秀選港湖區，來此挑戰深綠選區。趙少康則說，游淑慧過去資歷完整，勇於揭弊，要讓她進國會揪出各種貪污腐敗。

都為游淑慧背書

現場湧入上千人熱情支持，台北市長蔣萬安、前台北市長郝龍斌、黨主席朱立倫、國政基金會執行長柯志恩等人都到場相挺。郝龍斌說，游淑慧從大學畢業後就跟著他，從環保署長秘書到台北市長秘書，還曾經擔任過立委助理，現在則是市議員，資歷相當完整。

蔣萬安則強調，游淑慧非常認真勤快，且對於不公不義的事情都會強力監督，且常常上電視展現其辯才無礙，若讓她進入國會，便是監督政府的最強戰力。輪到趙少康講話時，現場講起最熱烈掌聲，他說，他此次出馬與侯友宜組成「侯康配」，希望能讓台灣民眾過更「好康」的生活。

朱喊話泛藍回歸

侯友宜則笑說，游淑慧到哪裡都可發揮最強戰力，他剛剛從港湖替李彥秀造勢完就馬上過來，因為當初就是游淑慧禮讓李彥秀選港湖，他特別感謝游淑慧願意挑戰台北最艱困、深綠的選區，現場民眾也高喊「游淑慧，凍蒜！」、「侯友宜、凍蒜！」的口號。

「之前我們受了多少屈辱，現在國民黨要集中選票，支持『侯康配』與自己的立委候選人！」朱立倫則歎說，之前在藍白合時，他與侯友宜已經抱持最大的誠意與耐心，但最終還是破局，如今該是國民黨集中火力、全黨動員的時刻，呼籲大家支持提名的區域立委與不分區人選，會場也有人大聲喊著「朱立倫、加油！」

【更多精采內容，詳見

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 趙少康 游淑慧 2024立委選舉 2024北北基立委

延伸閱讀

侯康配戰略採「打賴不理柯」 趙少康嗆柯文哲「不知道怎活動」

蔡正元指侯友宜得破連勝文防線…她曝蔣萬安應有這票數

藍白合破局 游淑慧：跟柯主席相處分手率、翻臉率高

國民黨不接受柯文哲站台 游淑慧：一定配合戰略決定

相關新聞

侯友宜當面感謝趙少康 一口就答應接副手

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康今日參加國民黨台北市立委參選人游淑慧競選總部成立大會。侯友宜表示，當初為尋找副...

賴蕭配「美德贏台灣」 游梓翔：全聽美國的、人民做功德

2024總統大選三足鼎立，民進黨賴蕭配喊出「美德贏台灣」。世新大學傳播博士學程教授游梓翔在臉書表示，他沒法把過去7年多民...

藍白合破局找戰犯 宋楚瑜：一群政客搶不到位置就反對

2024總統大選「藍白合」破局，親民黨主席宋楚瑜昔日子弟兵、民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊被指為戰犯。宋今天在基...

藍委批民進黨政府居住政策 租金查核讓學生更辛苦

國民黨立委李貴敏今天指出，民進黨政府2022年3月31日提出300億元中央擴大租金補貼專案，由租屋民眾申報租金補貼；財政...

賴清德、蕭美琴首次合體花蓮助選 賴：絕不走依賴中國的回頭路

民進黨正、副總統參選人賴清德及蕭美琴今赴花蓮，為立委參選人張美慧競總成立站台。賴清德大讚蕭美琴，國際社會稱她是「台灣戰貓...

批藍白在分配權力利益 賴清德：人民不敢把國家交給他們

民進黨總統參選人賴清德今早前往花蓮替立委參選人張美慧站台並成立競選總部。賴清德致詞時提到，過去幾個月的「藍白合戲碼」，無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。