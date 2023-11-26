侯友宜、趙少康幫藍小雞造勢 艱困選區助游淑慧

「游淑慧資歷完整、勤快且戰力強，盼選民支持她打贏中山大同艱困選區！」國民黨正副總統候選人侯友宜與趙少康26日幫立委候選人游淑慧造勢，侯友宜感謝游身為港湖區議員，卻成全李彥秀選港湖區，來此挑戰深綠選區。趙少康則說，游淑慧過去資歷完整，勇於揭弊，要讓她進國會揪出各種貪污腐敗。

都為游淑慧背書

現場湧入上千人熱情支持，台北市長蔣萬安、前台北市長郝龍斌、黨主席朱立倫、國政基金會執行長柯志恩等人都到場相挺。郝龍斌說，游淑慧從大學畢業後就跟著他，從環保署長秘書到台北市長秘書，還曾經擔任過立委助理，現在則是市議員，資歷相當完整。

蔣萬安則強調，游淑慧非常認真勤快，且對於不公不義的事情都會強力監督，且常常上電視展現其辯才無礙，若讓她進入國會，便是監督政府的最強戰力。輪到趙少康講話時，現場講起最熱烈掌聲，他說，他此次出馬與侯友宜組成「侯康配」，希望能讓台灣民眾過更「好康」的生活。

朱喊話泛藍回歸

侯友宜則笑說，游淑慧到哪裡都可發揮最強戰力，他剛剛從港湖替李彥秀造勢完就馬上過來，因為當初就是游淑慧禮讓李彥秀選港湖，他特別感謝游淑慧願意挑戰台北最艱困、深綠的選區，現場民眾也高喊「游淑慧，凍蒜！」、「侯友宜、凍蒜！」的口號。

「之前我們受了多少屈辱，現在國民黨要集中選票，支持『侯康配』與自己的立委候選人！」朱立倫則歎說，之前在藍白合時，他與侯友宜已經抱持最大的誠意與耐心，但最終還是破局，如今該是國民黨集中火力、全黨動員的時刻，呼籲大家支持提名的區域立委與不分區人選，會場也有人大聲喊著「朱立倫、加油！」

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