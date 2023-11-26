民調震掉7、8個百分點 吳子嘉預言柯文哲若落選最壞下場

2024總統大選倒數不到50天，藍白合宣告破局，三足鼎立態勢確定。媒體人吳子嘉指出，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘23日在君悅飯店的談判不歡而散，柯的民調也因此震掉7、8個百分點。吳子嘉也說，如果柯未來落選，只剩下一個民眾黨主席身分，政治光芒也會衰退。

選戰三腳督態勢確立，《美麗島電子報》日前公布11月21至23日所做的最新總統大選追蹤民調，在三組總統參選人情況下，民進黨參選人賴清德以31.4%維持領先，侯友宜31.1％緊追在後，而民眾黨參選人柯文哲25.2％居末。

吳子嘉昨（25）日在《董事長開講》節目中表示，相比兩大黨民調都已站上30％，柯文哲要撐住20％，都還要再努力一下。吳子嘉認為，君悅那一場公開透明的會談，變成柯侯分手擂台，是柯文哲最大的傷害，「大家看到的是一個生氣而憤怒的柯文哲、一個是好整以暇的侯友宜，在這一對決的情況下，把柯文哲的民調大概震掉7、8個百分點，還會陸續再下滑。」

吳子續指，如果柯文哲落選，只剩下一個民眾黨主席身分，那力量會相對衰退，因為他對中央部會業務很陌生，沒當過立委，不能理解到政黨磋商跟談判的攻防細節，所以他雖然有民眾黨主席身分，但對他的黨團約束力會衰落。而台灣對一個政治領袖，若保鮮期要維持到4年，沒有職務，非常困難，所以柯文哲未來的政治光芒會有折扣。

三腳督搭檔全數出爐，分別是民眾黨「柯盈配」、民進黨「賴蕭配」、國民黨「侯康配」。柯文哲昨(25)晚在臉書表示，2024政黨輪替要有人完成，他相信更多志同道合的夥伴會開始集結，堅持選「哲」，「盈」向勝利的終點。賴清德則批評藍白都在為政黨權力分贓，並讚許自己與蕭美琴的搭配有3意義，守護台灣主權走入世界、擁豐富內政外交經驗且彼此合作密切，「信賴台灣」不走回頭路。而侯友宜也喊出新口號「顧侯（好）台灣，人民好康」表示，他會與趙少康並肩作戰，「中華民國一定在我們手裡贏回來」。

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