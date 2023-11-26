侯康配成軍 郭正亮揭「綠營把趙少康當假想敵」：未來這樣打

2024總統大選倒數不到50天，藍綠白三足鼎立態勢確定，前立委郭正亮表示，民進黨有不少人都把國民黨副總統參選人趙少康視為「假想敵」，因為他的知名度和媒體曝光度，都遠遠超過藍營總統候選人侯友宜。

藍白合破局，選戰「三腳督」態勢確立。《ETtoday民調雲》昨（25）日公布民調指出，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以34.8%支持度暫居領先，緊追在後的國民黨侯康配支持度為32.5%，藍綠僅差2.3個百分點，而民眾黨的柯文哲、吳欣盈則以21.2%支持度排第三。

郭正亮在政論節目《新聞大白話》中表示，未來值得觀察的是柯文哲的票會不會被國民黨和民進黨兩邊拉扯，因為侯友宜、趙少康和名列不分區第一名的前高雄市長韓國瑜，真的對淺藍、正藍的號召力很高。且未來可能兩大黨對決的態勢會愈來愈明顯，柯文哲本來就有一些綠營的票，大概有2成左右，甚至更高一點，會不會回流到賴那邊？值得關注。

另外，郭正亮也表示，侯友宜的炮手可能是趙少康。據他了解，綠營已經有不少人把趙少康當假想敵，畢竟他從政的時間很長，綠營打算去找他過去爭議的發言或一些立場來攻擊，並逼侯友宜表態，「這種打法，未來綠營一定會出現」。而且據他所知，已經有好幾位綠委準備這樣打，因為趙少康的知名度和媒體曝光度，遠遠超過侯友宜。

距總統立委大選倒數不到50天，總統參選人賴清德昨(25)出席活動時批評藍白都在為政黨權力分贓，並讚許自己與蕭美琴的搭配有3意義，守護台灣主權走入世界、擁豐富內政外交經驗且彼此合作密切，「信賴台灣」不走回頭路。柯文哲昨(25)晚在臉書表示，2024政黨輪替要有人完成，他相信更多志同道合的夥伴會開始集結，堅持選「哲」，「盈」向勝利的終點。

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