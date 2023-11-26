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郭正亮曝藍白破局「真正原因」 嘆：柯文哲可能有點後悔了

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席、總統參選人柯文哲搭擋吳欣盈參選。記者季相儒／攝影
民眾黨主席、總統參選人柯文哲搭擋吳欣盈參選。記者季相儒／攝影

針對藍白破局，前立委郭正亮指出真正原因就是「兩個都想當正的」，而對於民眾黨主席暨總統參選人柯文哲吳欣盈搭擋正副總統，他認為吳欣盈絕對不是柯文哲心目中的第一人選，且柯現在可能已經開始後悔，沒有當過家的民眾黨也不知道資源有多重要，「之後怎麼選？」

郭正亮昨（25）日在中天電視《麥玉潔辣晚報》表示，柯文哲搭擋吳欣盈主要就是因為「選舉資金」考量。原本別人都希望吳欣盈去選新竹地方選舉，結果她直接坐直升機上來變成副手，「我們當然知道實際原因，就是未來50天決戰至少要花多少錢？如果要有一個像樣的總統大選，我看至少要10到20億跑不掉。」

郭正亮點出，原先柯不斷找郭台銘，就是希望能搭擋賴佩霞，郭董不願意當副的，所以象徵性讓賴佩霞當副手，可是後來沒有成功。「時間緊迫，能找誰當副手？選舉最恐怖的事情就是發現米缸裡面米不太夠！」郭正亮直言，現實因素是許多金主以藍白合為前提支持柯，尤其是偏藍的金主和台商，當天看到藍白沒合，很多人都立刻說「就是沒了」，開始撤資、歸隊國民黨，所以柯也立刻感到壓力。

至於黃珊珊是否「幹了砸藍白鍋的好事」？郭正亮認為講這些都沒有意義，柯才是候選人、是黨主席，黃珊珊沒有比他大，藍白破局的真正原因就是「侯跟柯都想當正的」，郭董跟柯沒有合的原因，也是因為郭董想當正的，事後歸咎為柯媽媽或黃珊珊造成都沒有用。

郭正亮進一步指出，民眾黨內鷹派不只黃珊珊，「我認識好多民眾黨，都希望柯P自己選」，候選人的痛苦只有自己知道，他不會跟幕僚講往後50天資源不夠，這就是民眾黨的幕僚跟一些幹部的問題，「真的是沒有當過家，不知道這些資源有多重要，之後怎麼選？」郭正亮更表示，「搞不好他現在有點後悔！」

郭正亮推測，接下來民進黨一定會用兩大政黨對決的方式來打選戰，國民黨會以「戰爭與和平」對戰民進黨的「統獨」論點。過去柯文哲提出要改變台灣政治文化、政治公開透明等「理性政策」，並不容易激起群眾熱情與火花。柯要如何在兩大議題之外引起注目，難度極高。

柯文哲昨(25)晚在臉書表示，藍白兩黨總統合作的列車暫時分開，但終點沒有變，2024政黨輪替要有人完成，他相信更多志同道合的夥伴會開始集結，堅持選「哲」，「盈」向勝利的終點。總統參選人賴清德昨(25)出席活動時批評藍白都在為政黨權力分贓，並讚許自己與蕭美琴的搭配有3意義，守護台灣主權走入世界、擁豐富內政外交經驗且彼此合作密切，「信賴台灣」不走回頭路。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 吳欣盈 侯友宜 藍白合

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