趙少康任侯友宜副手 沈富雄直喊2優勢：不用太客氣

2024總統大選，國民黨派出侯友宜與趙少康組成「侯康配」參戰。近日，前立委沈富雄表示，聽到趙少康稱自己負責北北基後，他坦言「北北基是國民黨的天下，就是要贏更多而已，你有種，就到南部去，因為趙少康台語是一流的」。

沈富雄於24日在政論節目《TVBS戰情室》說明，23日藍白君悅會談很精采，而他先前並未猜到趙少康會出任侯友宜副手，但幸虧有趙少康，直言「因為趙起碼有戰鬥力，邏輯思考也清楚，口條不用說了」。

不過，沈富雄接著表示，趙少康在24日的講法有部分太過客氣。他透露，趙說兩人要分工，自己負責北北基，讓沈富雄忍不住回覆「你怎麼只有北北基，北北基是國民黨的天下，就是要贏更多而已，你有種，就要到南部去，因為你台語是一流的」。沈富雄還強調，趙出生基隆，在台南長大，到南部演講，只要稱自己是沈富雄好友，台語一說下去，票就在那裡，不用那麼客氣。

最後沈富雄指出，報紙多形容趙少康是深藍，但他認為，大家誤會了，因為趙不是深藍，而是一個務實面對台灣現狀，了解國民黨裡頭問題的人，並直言「所以你說趙少康深藍，太委屈他了」。

距總統立委大選倒數不到50天，總統參選人賴清德昨(25)出席活動時批評藍白都在為政黨權力分贓，並讚許自己與蕭美琴的搭配有3意義，守護台灣主權走入世界、擁豐富內政外交經驗且彼此合作密切，「信賴台灣」不走回頭路。柯文哲昨晚在臉書表示，藍白兩黨總統合作的列車暫時分開，但終點沒有變，2024政黨輪替要有人完成，他相信更多志同道合的夥伴會開始集結，堅持選「哲」，「盈」向勝利的終點。

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