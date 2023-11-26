白內訌！退黨第一槍 不滿黃珊珊「球員兼裁判」

侯康行程滿 柯盈昨靜悄悄

總統大選三腳督競爭激烈，「藍白合」破局各自登記參選後首日，國民黨正副總統參選人「侯康配」昨行程滿檔、分進合擊，砲火猛轟民進黨執政貪汙腐敗，訴求政黨輪替。民眾黨正副總統參選人「柯盈配」一整天沒有公開行程，檯面上靜悄悄但黨內暗潮洶湧，不只鬧內訌，還有人開第一槍宣布退黨，後續是否有人跟進，政壇關注。

藍白各走各的路，國民黨總統參選人侯友宜昨表示，太陽出來、陰霾散去，台灣人客氣尊重，但不能軟土深掘，政治就是誠信兩個字，柯簽了藍白合作六點協議，可以說這一點不要、其他的要，有這回事嗎？民眾黨總統參選人柯文哲在臉書說，東北季風報到，天氣冷了一點，但天空晴朗，整合破局可歸咎於雙方一開始就有認知差異，他可適度退讓，唯一堅持是在野一定要贏，一定要是最強組合。

侯柯隔空互嗆外，民眾黨內部也不平靜，黨內不滿「藍白合」破局，點名主戰派的競選總幹事黃珊珊，還有人開了退黨第一槍。曾代表民眾黨參選基隆市議員的徐佑昇昨宣布退黨，理由是不滿黃珊珊「球員兼裁判」把自己列在不分區第一名、立委吳欣盈倉促出任柯文哲副手搭檔等。另外，原本列在民眾黨不分區立委名單第廿二名的台灣醫療發展全聯會理事長吳梅壽，改以台灣醫事人員大聯盟發起人蔡豐州遞補缺額。民眾黨基隆安樂區主任劉韋巡也表示「很掙扎」，現在還沒往退黨思考，但要沉澱心情。

民眾黨不分區名單出爐後，民眾黨內出現不滿雜音，質疑黃珊珊手握提名權還提名自己，根本就是球員兼裁判，還塞了一堆黨外人士進入名單。

臉書被灌爆 黃珊珊未回應

黃珊珊臉書昨被灌爆，怒轟黃白皮綠骨、自私害慘民眾黨。對於外界究責藍白破局責任，黃珊珊昨未對外回應，僅在臉書上分享柯文哲競選歌曲ＭＶ，並說「政治可以很簡單，正直誠信、公開透明、理性務實科學」。

柯文哲未回應黨內紛爭，僅在臉書表示，他的副手吳欣盈是現任立法委員，認真獨立有衝勁、充分具備國際觀，他強調，堅持選「哲」，「盈」向勝利的終點。

針對黨員宣布退黨，民眾黨發言人李頂立說，選戰過程每個人都有自身考量與立場，予以尊重，不會刻意解讀或擴大詮釋。至於不分區人選更換，單純是吳梅壽個人考量婉謝邀請。

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