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直搗賴清德本命區 侯、康、韓今台南造勢
國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康正式組成「侯康配」後，首場大型造勢直搗民進黨總統參選人賴清德台南本命區，加上高雄市前市長韓國瑜、國民黨不分區立委參選人謝龍介組成最強戰力今晚大合體，國民黨已下達動員令，要超過五千人，營造團結氣勢，達成政黨輪替。
「藍白合」一拍兩散後，藍軍紛紛歸隊，謝龍介昨晚在臉書釋出韓國瑜錄製影片，拜託鄉親要踴躍出席這場造勢晚會，吸引上萬人觀看，支持者紛紛留言國民黨加油，有韓粉說排除萬難也要參加，支持者期待「四巨頭」合體，謝龍介說，這場造勢很重要，呼籲國民黨支持者一定要踴躍參加。
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